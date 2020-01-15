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"مدينة الملك عبدالله" توقع عقد "فلل أوركيد" مع وزارة الإسكان

المصدر: العربية.نت
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قال أحمد إبراهيم لنجاوي - الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "وقعنا اتفاقية مع وزراة الإسكان بخصوص أحد مشاريعنا في الإسكان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "فلل أوكيد"، وهذا يعتبر المشروع الثاني بالشراكة مع الوزارة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

وأضاف" تتميز مشاركتنا في جودة المباني التي تنشأ والحلول التي يتم توفيرها. الاتفاقية هي تبدأ بـ2200 وحدة سكنية "فلل" بحكم الطلب المتزايد عليها، وهذا يعتبر المرحلة الأولى من هذا المشروع، وهدفنا في السنوات القادمة الوصول لـ10 آلاف وحدة سكنية من برنامج سكني المتوفرة داخل مدينة الملك عبدالله".

كلمات دالّة

#اتفاقية, #اقتصاد, #سكني, #السعودية
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