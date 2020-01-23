السعودية.. 1.3 مليار ريال لتوفير التقنيات الحديثة للمشاريع العقارية الجديدة

قال المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الاسكان، مازن الداود، في حديثه مع "العربية" إنه جرى تقديم تمويلات تقدر بنحو 1.2 مليار ريال سعودي لنحو 21 مورد لجلب تقنيات البناء الحديثة إلى المشاريع العقارية الجديدة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بسعر أفضل وجودة أعلى في كفاءة استخدام الطاقة والموارد المائية.

وأضاف في تصريحاته، اليوم الخميس، أن أكثر من 50% من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص البالغ عددها 125 ألف وحدة سكنية، تتبنى أساليب البناء الحديث.

وأعلنت وزارة الإسكان مؤخراً حصيلة نشاط برامجها الخاصة بالتطوير العقاري في العام 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتمد العام الماضي أكثر من مئة مخطط بمساحة 737 مليون متر مربع. ووفر برنامج تقنية البناء تمويلا بقيمة 1.3 مليار ريال لاثنين وعشرين مصنعا، يمكنها أن تنتج أكثر من 37 ألف وحدة سكنية سنوياً.

أما برنامج "شراكات"، فوصل عدد المشاريع المطروحة للبيع تحت مظلته إلى 70 مشروعاً توفر أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.

وأوضح الداود أن وزارة الإسكان تستهدف خلق منظومة إسكان مستدامة ومتوازنة بهدف تيسير رحلة تملك الأسر السعودية في المملكة للعقارات لتصل إلى 60% بنهاية 2020، و70% بنهاية 2030.

وأضاف أن هناك حوالي 70 مشروعاً في برنامج شراكات، تعرض ما يصل إلى 120 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن هناك تسليمات تتم على نحو أسبوعي.

وأكد على أن وزارة الإسكان تمد المطورين في المملكة بالفرص والبيانات اللازمة لصناعة القرار، مؤكداً أن هناك مطورين أجلوا مشاريعهم، وآخرون غيروا تصاميم مشاريعهم بناء على هذه المعطيات التي يتم توفيرها من قبل وزارة الإسكان.