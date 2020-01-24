الحقيل يدشن مرحلة البناء الحديث بـ 14 مليار ريال

أطلق وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مبادرة"أساليب البناء الحديثة" للخروج من طرق البناء التقليدية التي تمثل الجيل الأول لمواكبة دول العالم المتطورة في هذا المجال والتي تستخدم الجيل الثالث من أساليب البناء.

وقال الحقيل في في تصريحات له إن المشاريع سيتم تنفيذها بنظام الأساليب الحديثة خلال العام الحالي 2020، في جميع مناطق المملكة تبلغ نسبتها 50٪ من إجمالي المشاريع، حيث تم رصد مبلغ 14 مليار ريال لتنفيذ تلك المبادرة.

وتتسم المشاريع الجديدة بجودة البناء وسرعة الإنجاز، إلى جانب الأسعار المناسبة لتلك الوحدات السكنية ومقاومتها للظروف المناخية المختلفة.