ساما: سجلنا أرقاماً قياسية من حيث العقود العقارية والتمويل

أظهرت مؤسسة النقد العربي "ساما" في تقريرها الأخير، تسجيل عام 2019 أرقاما قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلة من حيث العقود العقارية والتمويل، إذ سجلت القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد نموا بـ3,6 ضعف خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018 لتصل إلى نحو 179 ألف عقد، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما".

فيما ارتفع إجمالي تمويل القروض السكنية بنسبة 168% ليصل إلى 79 مليار ريال.

وسجل شهر ديسمبر الماضي، أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بزيادة تجاوزت 800% مقارنة بديسمبر عام 2018 إلى نحو 23.3 ألف عقد تمويلي.

كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019 بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليارات ريال.

وبحسب مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر الماضي قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22,283 عقدا، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال، أي حوالي 94% من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,078 مليار ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1,204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال.