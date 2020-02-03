السعودية: إيداع 1.7 مليار ريال لمستفيدي "سكني" خلال يناير

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 1.699 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن 342 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قُدمت مليار و214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و143 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يناير 2020، بلغت نحو 14 مليارًا و850 مليون ريال، موضحاً أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10 مليارات و754 مليون ريال، بينما بلغ دعم " التمويل المدعوم" مليارين و747 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو مليار و349 مليون ريال.

وأكد التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي في إيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام 2017.

وأوضح أن العام 2019 كان استثنائيا في حجم عقود التمويل الموقعة حسب ما أعلنت عنه "ساما"، حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقداً تمويليا مقارنة بــ 50.496 عقد عام 2018.

وأشار إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجلت أرقاماً قياسية في تاريخها لعقود التمويل العقاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج "سكني" ابتكر عددا من البرامج والممكنات إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونياً من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.