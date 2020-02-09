"الملك عبد الله الاقتصادية" تبرم اتفاقية لدعم تملك المساكن

أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التمويل العقاري، بهدف دعم زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، لمستحقي دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة، وذلك بأقساط شهرية تصل إلى 25 سنة وبأسعار تنافسية.

وأوضح رئيس قطاع جودة الحياة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أنس بن طارق نجمي، أن الاتفاقية ستتيح فرصة شراء وتملك مختلف المنتجات السكنية في المدينة الاقتصادية، ضمن بيئة عصرية متطورة تناسب جميع مستويات الدخل.

وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف الزوار والمستثمرين كوجهة رائدة للسكن والسياحة والاستثمار نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية وبنية تحتية متقدمة، فضلاً عن المرافق الترفيهية والاجتماعية والرياضية عالمية المعايير، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي متطلبات الحياة العائلية للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية، والمدعومة بباقةٍ واسعةٍ من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية عالمية المعايير، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومرافق تعليمية عالمية المعايير، إضافة إلى مجموعة من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.