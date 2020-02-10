الحقيل يوقع اتفاقية إنشاء أحياء خاصة للإعلاميين

وقّع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل اتفاقية تعاون مع وزير الإعلام تركي الشبانة بهدف تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام.

وأطلق الحقيل اسم "حي الإعلاميين" داخل عدد من المشروعات في مدن "الرياض، وجدة، والدمام" تتوفر فيه الخدمات المتكاملة من مدارس، وروض أطفال، ومساجد، وحدائق خضراء، ومرافق تجارية، ومقاه ومحلات ترفيهية ذات طابع خاص يعبر عن الإعلام والإعلاميين.

كما سيتم إطلاق أسماء رموز الوطن من الإعلاميين والشعراء والأدباء والمفكرين على أسماء وشوارع "حي الإعلاميين" أمثال غازي القصيبي وحمد الجاسر وسعد البواردي، ومحمد الرطيان وغيرهم ممن ساهموا في إثراء الساحة الفكرية والثقافية في المملكة والعالم العربي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات والاتفاقيات التي وقعها وزير الإسكان مع عدد من المؤسسات والوزارات منها وزارات الصحة والعدل والتنمية الاجتماعية والعمل وغيرها.

وتسعى وزارة الإسكان السعودية لتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في رفع نسبة تملك السكن بالمملكة.