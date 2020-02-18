السعودية.. اختصار خدمة طلب فرز الوحدات السكنية لدقائق

أعلنت وزارة الإسكان السعودية إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة العدل، ستتيح للمستفيدين اختصار زمن واحدة من الخدمات الإسكانية من عدة أشهر إلى بضعة دقائق.

فقد أكدت الوزارتان اكتمال الربط بينهما لتقديم طلبات فرز الوحدات العقارية وإصدار الصكوك إلكترونيا، وهي خدمة تهدف بها وزارة الإسكان فضلا عن سرعة تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات على المستفيدين، الاستغناء عن التعاملات الورقية، دعماً لأعمال التحول الرقمي في المملكة.

ويجري تقديم خدمة فرز الوحدات العقارية من وزارة الإسكان بهدف تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

ومن خلال النظام الجديد سيتم إرسال المحاضر من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان، إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل إلكترونياً، لتصل إلى المستفيد بعد ذلك رسالة نصية تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تُصدر الصك الخاص به مباشرة وبشكل إلكتروني.