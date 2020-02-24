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بدء تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية

المصدر: العربية.نت
محافظ الهيئة العامة للعقار بالسعودية، عصام المبارك
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بدأت الهيئة العامة للعقارات في السعودية تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

ويستهدف قرار الهيئة حماية القطاع من التضخم، وعمليات المضاربة واحتكار المعروضات، التي كانت سائدة وقت سابق، إضافة إلى التستر وضعف فرص التوطين.

ويمثل التصنيف العقاري للشركات العاملة في المملكة بداية عهد جديد، بعد أن أقرته الهيئة وفق ضوابط محددة ليجد المستفيدون جهة جديرة بمنح الثقة.

كما سيسهم التصنيف بشكل كبير في تحقيق الحماية لمكاتب الوساطة المعتمدة وإبعاد المتلاعبين عن القطاع، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم.

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