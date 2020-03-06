السعودية: ثلث عقود الإيجار السكنية بشبكة إيجار الإلكترونية شهرية

أعلن برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية، يوم الخميس، عن ارتفاع نسب المستفيدين من خدمة السداد الشهري للعقود الإيجارية المُسجّلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية العام الجاري 2020، إذ تجاوزت نسب العقود الايجارية السكنية المستفيدة من الخدمة أكثر من 31% من العقود الموثقة في الشبكة، بينما بلغت نسب العقود الايجارية التجارية التي استفادت من ميزة السداد الشهري نحو 14% من العقود بالرغم من حداثة الإلزام للعقد التجاري.

وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، أن تزايد الاهتمام بخدمة السداد الشهري يعكس الوعي بأهمية المزايا التي تقدمها الخدمة وتصبّ في مصلحة أطراف العملية الإيجارية.

وأشار إلى أنها تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص "إيجار" على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثرا إيجابيا في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع لاستخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين.

وأوضح أن "إيجار" يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، منوّهاً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد الشهري، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية.