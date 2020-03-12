السعودية.. ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة في الضواحي المتكاملة 

قال مازن الداوود المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان السعودية، إن الوزارة تستهدف ضخ نحو 100 ألف وحدة سكنية في الضواحي السكنية المتكاملة الحالية أو الجديدة.

وأضاف في مقابلة مع العربية إن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا إقبالا من الأسر السعودية على شراء الوحدات السكنية الواقعة ضمن الضواحي السكنية المتكاملة.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن هذا الإقبال تُرجم إلى إبرام 4 آلاف عقد للوحدات السكنية تحت الإنشاء بقيمة 2.56 مليار ريال.

وذكر أن الخيارات مفتوحة للأسر السعودية فيما يتعلق بالمنتجات، ولكن هناك إقبال كبير على الضواحي السكنية.

وأوضح أن الوزارة لديها شراكة مع أكثر من 60 مطورا، ترجم إلى أكثر من 70 مشروعا منتشرا في ضواحي متعددة.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية في تلك التجمعات بها تنوع كبير وتراعي احتياجات الأسر السعودية وتراعي أذواقها. وذكر أن المصارف مقبلة بصورة كبيرة على بيع المشاريع تحت الإنشاء وبمعدلات أعلى مقارنة بالفترات الماضية.

يذكر أن مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خلال برنامج سكني تسهم في زيادة معدل تملك الأسر السعودية للمسكن بشكل ملحوظ.

وارتفع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، وبلغت نسبة المساكن "المملوكة" المشغولة بأسر سعودية إلى 62.08% بما يعادل نحو 2.2 مليون أسرة حتى النصف الأول من 2019، مقارنة بـ60.49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018.