4 مرتكزات أساسية لوزارة الإسكان السعودية

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة تنطلق في عملها من 4 مرتكزات أساسية بهدف التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 م.

وأضاف أن هذه المرتكزات تتمثل في تحسين عملية الحصول على التمويل في وقت قصير وإتاحة معظم المنتجات، إيجاد المزيد من المساكن بتكلفة ميسرة، توفير مجتمع وأسلوب حياةٍ أفضل للسعوديين، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة لجميع مستويات الدخل.

وأكد الحقيل نجاح تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة في قطاع الإسكان، حيث وصلت ملكية المنازل للمواطنين إلى نسبة 62.8%، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف في الرؤية لهذا العام 2020، فيما يستهدف نسبة 70% بحلول عام 2030، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن محافظ الرهن العقاري ستصل إلى أكثر من 500 مليار ريال، مما يتيح فرصًا جيدة للغاية أمام المستثمرين الأجانب، وقال "عدد من المستثمرين الأجانب سيدخل شريكا في برنامج الصكوك السكنية في المملكة، كما نعمل مع عدد من المطورين العقاريين من روسيا وأميركا والصين المتواجدين في السعودية في عملية الإمدادات، ولدينا برنامج تحفيزٍ جيّد لتمكين القطاع الخاص على المستويين المحلّي والدولي، إضافة إلى توفر أكثر من 150 مليار ريال من مشاريع التطوير العقاري".

وأضاف، نعمل على توفير المزيد من المساكن، حيث يتم بناء 105 ألف وحدة سكنية، وهناك 100 ألف وحدة سكنية أخرى قريبا، وفق تبني العديد من منهجيات التشييد، بهدف تحسين جودة المنازل السعودية، كما نجحنا العام الماضي في إبرام عقود مع العديد من المطورين العقاريين المحليين والدوليين في القطاع الخاص، حيث يتوفر لدينا أكثر من 150 مليار ريال من أعمال التشييد وهناك أكثر من 216 ألف وحدة سكنية متاحة الآن بالسوق، توفّر أسعارًا أفضل ومجتمعًا أفضل للمواطنين".