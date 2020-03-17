السعودية.. استمرار الحجوزات لأكثر من 120 ألف وحدة سكنية

وفر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعاً حول المملكة يتركز معظمها في ضواحي سكنية متكاملة، باتت متاحة للمواطنين المستفيدين من البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق "سكني" للهواتف، إذ يمكن للمستفيدين الاطلاع على الوحدات المتنوعة وتفاصيلها ومواقعها ونماذجها، وكذلك الحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية بشكل إلكتروني فوري على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

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وشهدت الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الضواحي إقبالاً شديداً من المستفيدين؛ نظراً لتكامل الخدمات في المشاريع التي تُنفذ في الضواحي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المُؤهلين، بما يتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية ويلبي تطلعاتها، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال وأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1100 ريال، وبتصاميم متنوعة من شقق وفلل وتاون هاوس.

وتوزعت الضواحي السكنية الأربع: "الجوان" في الرياض، وضاحية "الواجهة" في الدمام، وضاحيتي "الجوهرة" و"الميَّار" في جدة، على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع تتسع لما يزيد عن 315 ألف نسمة، وتمثّل الضواحي نموذجًا لحياة عصرية حديثة تتوافق مع رؤية 2030، وتتماشى مع مستهدفات "برنامج الإسكان"، وكذلك برنامج "جودة الحياة"، وذلك باعتبارها مجتمعات مستدامة تستهدف إيجاد فرص استثمارية ووظيفية لتطوير جودة حياة المواطنين الساكنين والعاملين فيها.

وتضمّ ضاحية الجوهرة، ثلاثة مشاريع سكنية، هي: "الجوهرة ريزدنس" الذي يوفّر 990 وحدة، و"بوفارديا ستي" بعدد 2606 وحدة، و1407 وحدة في "فينان"، تمتاز بموقع استراتيجي على مقربة من مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحاذاة طريق الحرمين وبالقرب من طريق المدينة المنورة وبجوار عدد من المرافق الحيوية في المنطقة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومطار الملك عبدالعزيز الجديد ومحطة قطار الحرمين السريع، فيما تضم ضاحية الميَّار خيارات متنوعة لتملك الشقق السكنية بمساحات ونماذج متعددة وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال، بالإضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال.

كما تتيح ضاحية الجوان بالرياض خيارات متنوعة للتملك بين فلل وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات ضمن عدة مشاريع متنوعة تستخدم أحدث تقنيات البناء الحديثة، وبمتوسط قسط شهري يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعار الوحدات بين 250-750 ألف ريال، في مشروع مرسية، وسرايا النرجس، وديار السعد، وإشراق ليفينج، وعمائر الجوهرة، وشمس الديار، وإسكان الرياض، علاوة على حي الإعلاميين الذي أعلن مشروع مرسية عن تخصيصه للعاملين في المجال الإعلامي.

وتحتضن ضاحية "الواجهة" بالدمام خيارات سكنية متنوعة تشمل نحو 11,699 شقة سكنية وحوالي 8392 وحدات سكنية ما بين تاون هاوس وفلل، تتوزع في 6 مشاريع مختلفة بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال وبمتوسط أقساط شهرية 1100 ريال، هي: "نساج تاون"، "واحة مدى"، "سدين"، "تلال الغروب"، "الفريدة"، "واحة الدمام".

وتحقق الضواحي السكنية المحور الأول من المحاور الثلاثة لرؤية المملكة 2030، والذي يتعلق بالمجتمع الحيوي، بإنشاء مجتمع إسكاني في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لاستحداث أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية تعزز مشاركة المواطن والمقيم.

وتستهدف مشاريع الضواحي السكنية الكبرى المتكاملة إيجاد مخططات نموذجية بالشراكة مع القطاع الخاص تضمن النمو المتكافئ للمدن المختلفة، في ظل التحديات التي تواجه مراكز المدن الكبرى التي تعاني حالياً من ضغط مروري على الطرق المؤدية لها بسبب الكثافة السكانية الهائلة، ومحدودية المرافق الخدمية والأنشطة التجارية فيها والتي قد لا تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية.