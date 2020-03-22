الصندوق العقاري يودع 1.4 مليار ريال مبكراً للسعوديين

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 1.449 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان السعودية، وصندوق التنمية العقارية وذلك عن شهر مارس الحالي.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي بتصريح صحافي اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي التزاماً من الصندوق العقاري تجاه المواطنين المستفيدين، ونظراً للظروف الاستثنائية والاحترازية التي تنتهجها الدولة.

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وقال إن متابعة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد الحقيل، تضمنت مراعاة مصالح المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، ولذلك بدأ الصندوق مبكراً في إيداع ما قيمته "مليار وأربعمائة وتسعة وأربعون مليون ريال" في حسابات مستفيدي سكني وذلك عبارة عن أرباح عقود "التمويل المدعُوم" ومبادراته لشهر مارس الحالي قبل موعده المعتاد شهرياً.

وأوضح بن ماضي، أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين، مبيناً أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4842 مليون ريال "أربعة مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليون ريال".

وأفاد أن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيداً من "سكني" على التزامه الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر، لافتاً إلى إن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من " القرض المدعوم" ومبادراته منذ إعلان التحوّل عام 2017م وحتى شهر مارس الحالي بلغت نحو 17 مليار و947 مليون ريال.

وأشاد المشرف العام على الصندوق، بالتكاملية واحترافية الكوادر البشرية وفن إدارة العمل عن بُعد خلال هذه الفترة من قبل منظومة الإسكان والجهات التمويلية التي بدورها أسهمت في استمرارية الإنجاز اليومي في دعم رحلة المستفيد إلكترونياً لحصوله على السكن بكل يسر وسهولة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية هيأ أكثر من 30 خدمة إلكترونية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية، كما تعمل إدارته عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم للمستفيدين إلكترونياً.