الحقيل يقر عددا من الإجراءات بقطاع البلديات لمواجهة كورونا

أقرّ وزير الإسكان السعودي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عدداً من الإجراءات الهامة لتنفيذ توجيهات القيادة في قطاع البلديات والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد(كوفيد19).

وأشرف الحقيل على تنفيذ تلك القرارات، وشملت استمرار الأعمال الرقابية والنظافة والإصلاح البيئي خلال فترة منع التجوال في كافة الأمانات، وتنفيذ ما يزيد عن 52282 جولة رقابية في مختلف الأمانات، و 69969 جولة إصحاح بيئي وتطهير للحدائق والمنتزهات والشوارع والأماكن العامة.

وتم تجهيز نحو 15000 آلية لمباشرة أعمال النظافة في جميع الأمانات، كما تم الدفع بـ(22000) آلية مختصة الإصحاح البيئي والتطهير والمكافحة ، وتطهير نحو (45000) موقعا ما بين حدائق وشوارع ومنتزهات وأماكن عامة وواجهات بحرية، في حين بلغ عدد البلاغات عبر تطبيق 940 (28000) بلاغا.

وقرر الحقيل تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة ، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات الرقمية عبر بوابة "بلدي" على مدار 24 ساعة، وتنفيذ الحملات التوعوية والرقابية المكثفة على جميع الأنشطة التي تقع تحت مسئولية وزارة الشئون البلدية، إلى جانب توزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين مجانا، وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية.

كما تم العمل على التأكد من سلامة العاملين وتقيدهم بالكمامات والزي المعتمد، وتطبيق الغرامات على المخالفين، كما انتشرت الفرق الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها على مدار الساعة.