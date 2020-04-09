الحقيل: ضاعفنا العمل عن بعد منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال وزير الإسكان السعودي في تغريدة عبر حسابه في تويتر" إن العمل عن بُعد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أثمر عن مواصلة تسليم الوحدات ضمن الإسكان التنموي، حيث استفادت 19 ألف أسرة من القرض المدعوم، وتمت خدمة 185 ألف أسرة عبر منصاتنا الرقمية في شهر مارس الماضي.

كما شهد تطبيق "سكني" 57 ألف زيارة شاملة الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها التطبيق، فيما تم التجاوب والتفاعل مع 128 ألف استفسار عبر تطبيق "سكني" ، ومركز الاتصال، وحساب العناية بالمستفيد، وذلك خلال الشهر الماضي.

ولفت الحقيل إلى أن متابعة تنفيذ مشاريع الإسكان وتقديم الخدمات للمستفيدين تسير بشكل متواصل من خلال شبكة الاتصال المرئي، حرصا منه على استمرار وزارة الإسكان في تقديم كافة الخدمات للمستفيدين عن بعد.