غالبية الأسواق العربية حققت مكاسب جيدة في 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

حققت معظم المؤشرات الخليجية، لا سيما الإماراتية، ارتفاعات خلال تعاملات عام 2012، حيث تصدر مؤشر دبي قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الخليجية، إذ قفز بنحو 19%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 9.6%.



وحقق مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 6%، وارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتية بنسبة 2.7%.



أما مؤشر مسقط، فقد صعد بنحو 0.5%، وفي المقابل، سجل كل من مؤشري قطر والبحرين تراجعاً بأكثر من 5.5%.



وفي مصر، قفز مؤشر EGX30 بأكثر من 50%، خلال العام، وكذلك مؤشر EGX100، إذ ارتفع بنسبة 24.5%، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 15%.