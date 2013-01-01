غالبية الأسواق العربية حققت مكاسب جيدة في 2012

حققت معظم المؤشرات الخليجية، لا سيما الإماراتية، ارتفاعات خلال تعاملات عام 2012، حيث تصدر مؤشر دبي قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الخليجية، إذ قفز بنحو 19%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 9.6%.
وحقق مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 6%، وارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتية بنسبة 2.7%.
أما مؤشر مسقط، فقد صعد بنحو 0.5%، وفي المقابل، سجل كل من مؤشري قطر والبحرين تراجعاً بأكثر من 5.5%.
وفي مصر، قفز مؤشر EGX30 بأكثر من 50%، خلال العام، وكذلك مؤشر EGX100، إذ ارتفع بنسبة 24.5%، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 15%.
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