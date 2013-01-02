التطوير العقاري يدعم سوق الأسهم السعودية بـ265 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في ثاني جلسات 2013، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 80.29 نقطة أو ما نسبته 1.17%، ليغلق عند مستوى 6940.31 نقطة.







ارتفاعات اليوم جاءت بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، حيث حقق مؤشر القطاع نمواً بنسبة 2.65%، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.53%.



كما شهدت قيم وأحجام التداولات، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 198.9 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال نفذت من خلال 130.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 119 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة.



وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 66.25 ريال، تلاه سهم الخليج للتدريب بنسبة 6.59% وصولاً إلى سعر 38.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.91% وصولاً إلى سعر 112.50 ريال، تلاه سهم الوطنية بواقع 3.47% وصولاً إلى سعر 125.00 ريال.



واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 627.5 مليون ريال وصولاً إلى سعر 91.50 ريال، تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 259 مليون ريال.



واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون سهم وصولاً الى سعر 13.05 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 10.8 مليون سهم وصولاً إلى سعر 8.25 ريال.