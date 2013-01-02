بداية خضراء وساخنة لسوق مصر في أولى جلسات 2013 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

بداية خضراء للبورصة المصرية في أولى جلسات 2013، حيث حقق السوق المصري ارتفاعات قياسية في تعاملات اليوم، مدعوماً بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريين، ما دفع السوق إلى الارتفاع بنسب قياسية.



وقال محللون ومتعاملون في السوق، إن ارتفاعات اليوم تعتبر بداية مبشرة بالأداء الإيجابي للسوق المصري خلال العام الحالي، حيث عزز السوق من مكاسبه التي بدأها في نهاية جلسات العام الماضي، مؤكدين الاستقرار السياسي الذي بدأت معالمه تظهر قبل أيام، ما انعكس إيجاباً على أداء جلسة تعاملات اليوم، حيث ظهرت ثقة المستثمرين في السوق الذي شهد عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والصناديق العربية والمصرية.



وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، من تحقيق مكاسب تجاوزت 8.6 مليار جنيه ( 1.3 مليار دولار ) تعادل نحو 2.3%، مرتفعاً من نحو 375.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، مقابل نحو 384.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 3.15%، بعدما أضاف نحو 172 نقطة مرتفعاً من نحو 5462 نقطة لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي إلى مستوى 5634 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.



كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 3%، مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 477 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول إلى نحو 491 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.



وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي أضاف نحو 23 نقطة تعادل 2.9%، مرتفعاً من مستوى 800 نقطة لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي إلى مستوى 823 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.



وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن ارتفاعات جلسة اليوم تعكس التوقعات الإيجابية الخاصة بأداء السوق في 2013، حيث شهدت الجلسة عروض شراء قوية عززت المكاسب التي بدأت في جلسات نهاية العام الماضي.



وأوضح أن انتهاء أزمة الدستور والحديث عن حلول للمشاكل الاقتصادية، يؤكد انتهاء مرحلة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد منذ قيام الثورة المصرية، وهو ما يدفع إلى دخول استثمارات جديدة في السوق، سواء من العرب أو الأجانب، مؤكداً أن أسعار الأسهم سوف تسترد الخسائر التي منيت بها طوال الفترات الماضية.



وأكد حساني أن السوق نجح اليوم في كسر حاجز 5200 نقطة، وهو ما يعيد التفاؤل للمستثمرين الذين يترقبون استقرار وصعود السوق لتعويض خسائرهم، مشيراً إلى أن الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية بدأت تعود بسيولة جديدة للسوق، وهو ما ظهر في قيم التداولات التي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الجلسة.



وتوقع حساني أن يستمر تخلي السوق عن الأداء العرضي خلال جلسة غد، على أن تواصل البورصة تحقيق ارتفاعات قياسية مع مطلع الأسبوع المقبل.