سوق دبي يستهل تداولات 2013 بمكاسب قوية تخطت 27 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - علاء المنشاوي

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في حركة إيجابية قوية، أغلق سوق دبي المالي، محققاً مكاسب بأكثر من 2.7%، وسط عمليات شراء أجنبي واضحة دفعت قيم وأحجام التداول للقفز فوق متوسطاتها اليومية، متخطية 353 مليون درهم، مع قفزة في أسعار أسهم قيادية، وعلى رأسها أسهم القطاع العقاري.



وقال عادل مرعب، مدير شريك في Trade your Market، إن تحركات سوق دبي وأبوظبي ستكون إيجابية خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين على الأقل.



وارتفع سوق دبي المالي نهاية جلسة اليوم إلى 1666 نقطة، بنسبة نمو 2.73%، فيما بلغت قيمة التداول 353.8 مليون درهم، عبر تداول 379 مليون سهم.



وحقق سوق أبوظبي مكاسب بنحو 1.80%، إلى مستوى 2678 نقطة، بقيمة تداول بلغت 143 مليون درهم.



وأضاف عادل لـ"العربية.نت" أن أسواق الإمارات، وخاصة دبي، شهدت عمليات دخول قوية من جانب مستثمرين أجانب قادت للارتفاعات التي شهدها السوق اليوم، مشيراً إلى أن سهم إعمار يتحرك بشكل طبيعي.



وتوقع عادل أن تحقق سوق دبي ارتفاعات قد تصل لـ10 أو 15%، خلال الشهرين المقبلين، في حال حدوث تحسن ملحوظ أو انفراجة في الأزمة الأوروبية والتوصل لحل نهائي للهاوية الأمريكية.



وقال عادل "سوق دبي يستهدق الآن مستوى 1650 نقطة، وقد يصل خلال 2013 إلى 1800 نقطة، أما سوق السعودية فهو يستهدف مستوى 7200 نقطة".



وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 14.95%، تلاه سهم أركان بـ13.9%، وفي المرتبة الثالثة جاء صروح بنحو 7.2%.



وفي سوق دبي تصدر، الأسهم الرابحة مصرف السلام - البحرين بنسبة 14.82%، وسهم شعاع 12.57%، ثم سهم دار التكافل بنحو 10.5%.