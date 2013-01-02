10 وسطاء يستحوذون على 54 من تعاملات بورصة مصر آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

استحوذت 10 شركات سمسرة في الأوراق المالية على أكثر من نصف قيمة التعاملات في البورصة المصرية في عام 2012 ، بما يصل إلى 158 مليار جنيه تعامل (24.8 مليار دولار).



وقال تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن إدارة البورصة، إن 10 شركات استحوذت على 53.9% من إجمالي قيمة التعاملات، بينما حصلت 132 شركة عاملة في المجال على النسبة الباقية.



وتصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية القائمة باستحواذها على 14.6% بتعاملات بقيمة 42.9 مليار جنيه، تلتها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 7.5%، بقيمة 22 مليار جنيه.



وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث بنسبة 7.1%، فيما حلت هيرمس للوساطة في الأوراق المالية في الترتيب الرابع بنسبة 6.2%، في حين جاءت سيجما في المركز العاشر بنحو 2%.



وقال التقرير إن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، استحوذت على المركز الأول بالنسبة لقيمة التعاملات عبر الانترنت بنسبة 13.1%، بقيمة تعاملات 11 مليار جنيه.



وتصدرت هيرمس للوساطة في الأوراق المالية القائمة بالنسبة لتعاملات الأفراد، بنسبة 9.5%، بقيمة 15.3 مليار جنيه، بينما استحوذت بلتون على المركز الأول بالنسبة لتعاملات المؤسسات بنحو 30.4%، بقيمة 40.3 مليار جنيه.



واستحوذت شركة التجاري الدولي على الصدارة بشأن تعاملات العرب بنسبة 13.4%، بقيمة 3.1 مليار جنيه، في حين جاءت بلتون في المقدمة فيما يتعلق بتعاملات الأجانب بنسبة 32.7%، بقيمة 24.5 مليار جنيه.