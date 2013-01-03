اتفاق الهاوية المالية الأمريكي ينعش الأسواق العالمية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت 112 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى أمس، مع موافقة الكونغرس الأمريكي على اتفاق يتفادى أزمة للميزانية، كما لقيت الأسعار دعماً من بيانات واعدة من الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.



وتفادت الولايات المتحدة كارثة اقتصادية بعدما أقر مشرعون اتفاقاً يجنّب البلاد زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق هددت بالزج بأكبر اقتصاد في العالم في براثن الكساد.



وعزز الاتفاق إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر ودفع الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الأخرى. والدولار الأضعف يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحاملي عملات أخرى، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".



وصعدت عقود برنت تسليم فبراير/شباط 19.‏1 دولار إلى 29.‏112 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول قبل أن يتراجع قليلاً، وسجل متوسط سعر برنت 65.‏111 دولار في العام الماضي، وهو أعلى متوسط سنوي مسجل، إذ غطت تهديدات جغرافية وسياسية للإنتاج على مخاوف من ضعف الطلب على النفط.



وقال يوغين واينبرغ، رئيس أبحاث السلع في «كومرتس بنك الألماني» في فرانكفورت: «كان وقع اتفاقية الميزانية الأمريكية إيجابياً في الأسواق، ويمكنها أن تتطلع الآن لعام أفضل».



وتابع: «تضافر التحفيز النقدي الأمريكي والنمو في الصين ينبغي أن يكون إيجابياً للسلع في 2013». ولقي النفط دعماً من بيانات صينية تشير لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط.



من جهتها، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس، وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف إلى 42.‏93 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.



وقفز سعر الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير 80.‏1 دولار إلى 62.‏93 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله في نطاق بين 56.‏91 دولار و87.‏93 دولار. وتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية انتعاشاً بداية العام الحالي مع توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لتجنب تطبيق زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق كانت تهدد بانزلاق الاقتصاد الأمريكي بـ«هاوية مالية».



وارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس (الأربعاء)، مقتدياً بأسواق الأسهم والسلع الأخرى بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يجنب البلاد زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق تهدد بتقويض النمو الاقتصادي.



وتفادت الولايات المتحدة كارثة اقتصادية بعدما أقر مشرعون اتفاقاً يجنب البلاد زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات هائلة في الإنفاق هددت بدفع أكبر اقتصاد في العالم في هاوية الكساد.



وأنهى البلاتين العام الماضي مرتفعا 10% نتيجة مخاوف بشأن إضرابات واسعة النطاق في مناجم في جنوب إفريقيا، أكبر منتج للمعدن النفيس الذي يستخدم في صناعة السيارات.



بدورها، قفزت أسواق المال العالمية أمس بعدما وافق المشرعون الأمريكيون على اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة لتفادي أزمة مالية كانت تلوح في الأفق.



وارتفع مؤشر «ستوكس 600» القياسي في أوروبا بنسبة 9.‏1% ليصل إلى 96.‏284 نقطة، وسجلت الأسهم في أنحاء آسيا مكاسب قوية بعدما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح الاتفاق بشأن ما يطلق عليه «الهاوية المالية».



واعتبر محللون الاتفاق الأمريكي الذي يهدف إلى تفادي حدوث زيادة تلقائية على كل الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة على الميزانية بأنه سيقضي على عامل سلبي كبير كان يواجه المستثمرين. وحذر الخبراء من خطر تقلب السوق من جديد في الأشهر المقبلة مع اضطرار المؤسسة السياسية الأمريكية إلى بلورة اتفاق لزيادة سقف الدين.



من ناحية أخرى، استجمعت مسيرة الارتفاع قوتها بين كبرى البورصات في أوروبا، إذ استعادت الأسواق قوة الدفع التي خسرتها خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن بشأن الهاوية المالية طوال الأسابيع الأخيرة من عام 2012.



وارتفعت بورصة لندن، أكبر سوق للأسهم في أوروبا، بأكثر من 2% لتخترق حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز من عام 2011.



كما قفزت الأسهم في كل من بورصتي فرانكفورت وباريس بأكثر من 2% مع بدء أولى جلسات التعامل في العام الجديد بداية قوية.



وأدت الآمال إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيظل على طريق النمو إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.‏1% لتصل إلى 95.‏92 دولار للبرميل.