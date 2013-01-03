الأمريكيون يتحاشون الهاوية المالية ليقعوا في سلسلة أزمات آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: واشنطن – بيير غانم

تصاعدت أسعار الأسهم الأمريكية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون جديد للضرائب تحاشى معه "الهاوية المالية" لكن الأشهر المقبلة ستحمل سلسلة من المتاعب السياسية وتكرر "أزمة الهاوية المالية".



وشمل مشروع القانون الجديد زيادة الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار للفرد و450 ألفاً للعائلة وستدرّ الضرائب الجديدة 620 ملياراً خلال عشر سنوات، لكن دخل الخزانة من هذه الضريبة يبقى قليلاً ولا يسدّ غير 6 بالمئة من العجز السنوي للخزانة ويصل الى ترليون كل عام.



كان رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر واضحاً في تعليقه على مشروع القانون الذي مرره مجلسه حين قال "إن الدولة تعاني من مشكلة صرف أموال.. وبدون إصلاح ملموس للتعويضات وضبط المصروفات وقانون ضرائب أعدل وأصحّ سيتصاعد الدين".



كان من الواضح أن الجمهوريين قبلوا مشروع القانون الضريبي على مضض ويستعدون لدخول معركة سقف الدين العام وقد وصل إلى 16,3 تريليون حين كان الكونغرس يناقش تحاشي الهاوية المالية.



تستطيع الحكومة الأمريكية بحسب وزير الخزانة تيم غايتنر العمل لشهرين لتوفير المال اللازم وسيكون على الحكومة الأمريكية العودة الى الكونغرس بنهاية شهر مارس لتطلب رفع السقف وسيعارض الجمهوريون رفع السقف بدون خفض للصرف وستدخل البلاد قبل هذا الموعد في نزاع سياسي جديد.



يعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن هناك مشكلة عجز لكن الهوة كبيرة بينه والجمهوريين خصوصاً المحافظين وتيار "حزب الشاي" فهو يقول إن على الدولة أن تتابع الصرف على إصلاح البنية التحتية والاستثمار في الأبحاث وحذّر الجمهوريين من عدم إقرار رفع السقف واعتبر أنهم وافقوا سابقاً على مصروفات في الميزانية وأضاف مستبقاً الأزمة إن نتيجة ذلك "على الاقتصاد العالمي ستكون كارثية وأسوأ بكثير من الهاوية المالية".



هناك مشكلة أخرى تواجه الجمهوريين والديموقراطيين وهي الخفض في ميزانية الدفاع وبعض برامج الدولة وقد أجّلها الكونغرس شهرين أيضاً لكن العودة عدم التوصل الى حلّ سيعني أن هناك مشاريع حكومية بـ110 مليارات دولار سيتمّ قطعها وستضطر وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى لفسخ العقود المتعلقة بها وصرف الموظفين، وما حدث حتى الآن ليس غير تأجيل للمشكلة.



أنهت سوق نيويورك اليوم الأول بعد الهاوية المالية بارتفاع داوجونز بـ 308 نقطة وناسداك بـ 92 نقطة وكان هذا مؤشر تفاؤل لكن بندا من الحسم الضريبي تمّ إلغاؤه وسقط على الجميع ويصل الى 2 بالمئة من دخل الفرد ويعتبر اقتصاديون أمريكيون أن فرض هذه الضريبة من جديد على الأمريكيين سيسحب المليارات من سوق الاستهلاك وقدّر أحدهم أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر بسبب الضريبة 1 بالمئة من الناتج القومي خلال هذا العام.