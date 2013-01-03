محللون الأسهم المصرية ستحقق قفزات كبيرة في 2013 آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

أكد خبراء ومحللون ماليون أن البورصة المصرية سوف تشهد إداءً إيجابياً في 2013، وأن السوق سوف يتمكن من كسر حاجز مستوى 7200 نقطة خلال النصف الأول، وأن أسعار الأسهم سوف تشهد قفزات كبيرة خلال هذه الفترة وبمعدلات في حدود 30%، وربما تقترب من 50% في بعض الأسهم.



وقال الرئيس التنفيذى بشركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، مصطفى عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن القلق الذي كان يسيطر على المستثمرين ويدفهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية عشوائية سوف يتلاشى في 2013، بما يشير إلى تعافي السوق واستمراره في المربع الأخضر.



وأوضح أن السوق سوف يشهد دخول سيولة جديدة من خلال الصناديق والمؤسسات العربية، وسوف يواصل المستثمرون العرب سياسة الشراء، وهو ما سوف يدفع قيم التداولات إلى أن ترتفع بنسب كبيرة.



وأكد أن أسهم قطاع العقارات سوف تستحوذ على أكبر تعاملات السوق، خاصة أن السوق العقاري بدأ يشهد بعض التحسن في نهاية العام الماضي، ولكنها لن تؤثر سلباً على الأداء الإيجابي لأسهم قطاعات البنوك والاتصالات التي استحوذت على أكبر تعاملات السوق في 2012.



وأوضح رئيس إدارة الأصول بشركة النعيم للاستثمارات المالية، محمد قطب، أن التحدي الوحيد الذي يواجه البورصة المصرية في 2013 هو مرور انتخابات مجلس الشعب بهدوء، وبالتالي اكتمال مؤسسات الدولة وهو ما يدفع إلى تعافي الاقتصاد المصري والذي يؤثر إيجابا في أداء السوق.



وقال إن مضاعف الربحية في 2012 لم تتجاوز 8% في السوق المصري لكن في المقابل وصلت إلى نحو 12% في الأسواق العالمية، وهو ما يشير إلى أن السوق سوف يصعد بشكل نسبي، بدعم ارتفاع أسعار الأسهم التي ربما تصل إلى 30% في بعض الأسهم.



وأشار قطب إلى أن التخوف الذي كان يسيطر على المتعاملين وصناديق الاستثمار الأجنبية من تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سوف يتلاشى لأن ذلك حدث بالفعل ولن يشهد الدولار قفزات أمام الجنيه. لافتاً إلى أن هذا التراجع في سعر الجنيه سوف يدفع الصناديق والأجانب للدخول بقوة في 2013.



وأوضح قطب أن السوق سوف يشهد سيولة جديدة خلال الجسات المقبلة، خاصة أن كل الاستثمارات العربية والأجنبية كان متخوفة من دخول السوق في ظل الأزمات التي كانت تشهدها البلاد طيلة العام الماضي أحجمت عن زيادة استثماراتها بل لجأ البعض إلى سحب أو تقليص هذه الاستثمارات وبالتالي ومع عودة الاستقرار الأمني والسياسي سوف تعود هذه الاستثمارات.