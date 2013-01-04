مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوى في 22 شهراً

ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، في أول جلسة تداول في العام الجديد، اليوم الجمعة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد التوصل إلى اتفاق لتفادي الهاوية المالية في الولايات المتحدة.
ودعم انخفاض الين أسهم الشركات المصدرة مثل تويوتا.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي، سهم الشركات اليابانية الكبرى 2.8%، ليغلق عند 10688.11 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ الرابع من مارس/أذار 2011، وهذا أيضاً أكبر مكسب يومي للمؤشر بالنسبة المئوية منذ 22 مارس 2011، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.3%، ليغلق عند 888.51 نقطة.
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