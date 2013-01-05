22 ألف مستثمر جديد دخلوا البورصة المصرية في 2012 آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: القاهرة - أ ش أ

شهدت البورصة المصرية تسجيل أكثر من 22 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال العام الماضي، بينهم نحو 20 ألف مستثمر مصري، و740 مستثمراً عربياً، و1400 مستثمر أجنبي، وفقاً لما كشف عنه التقرير السنوي للبورصة المصرية.



وقال التقرير السنوي إن العام الماضي شهد تسجيل 1458 مؤسسة جديدة بالبورصة المصرية، منها 71% مؤسسات أجنبية، و22% مؤسسات مصرية، وأخيراً المؤسسات العربية بنسبة 7%، موضحاً أن المؤسسات سيطرت على نحو نصف تعاملات البورصة المصرية خلال العام الماضي، مقابل 59% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الأفراد خلال العام إلى 50% مقارنة بنحو 41% للعام الماضي.



واتجهت المؤسسات للبيع خلال العام الماضي بصافي مبيعات بلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بصافي بيع قدره مليار جنيه خلال عام 2011، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ الأجانب على 21% من إجمالي التعاملات في السوق خلال 2012، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 15% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار تقرير البورصة السنوي إلى أن صافي مبيعات الأجانب تراجع خلال العام الماضي، إلى نحو 3.6 مليار جنيه مقارنة بصافي بيع قدره 4.3 مليار جنيه العام الماضي، بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة لينهوا العام بصافي شراء بلغ 1.6 مليار جنيه مقارنة بصافي شراء بحوالي 188 مليون جنيه فقط للعام السابق، بعد استبعاد الصفقات.