بورصة مصر تتجاهل التعديل الوزاري وتغلق على تراجع طفيف

قرارات انفعالية من المستثمرين

استهلت البورصة المصرية التعاملات الصباحية على ارتفاعات طفيفة، لكنها سرعان ما غيرت اتجاهها لتغلق على تباين وتخسر نحو 600 مليون جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع.وعزا محللون ومختصون استمرار الأداء العرضي للبورصة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، لافتين إلى أن الارتفاعات التي شهدتها البورصة في التعاملات الصباحية جاءت بدعم التغيير الوزاري الذي انتهت منه الحكومة اليوم، لكنها سرعان ما غيرت اتجاهها الهبوطي بعد إعلان البنك المركزي المصري انخفاض حجم الاحتياطي النقدي.وأشاورا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن تدخل الأجانب للشراء بقوة قلص خسائر السوق، خاصة أن الجنيه المصري وصل لأدنى مستويات أمام الدولار حيث سجل الدولار في تعاملات سوق الصرف اليوم نحو 6.62 جنيه.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 0.6 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 388.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليصل إلى مستوى 388.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% بعدما فقد نحو نقطة واحدة ليصل إلى مستوى 5733 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 5734 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.فيما استقر مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 498 نقطة. وامتدات التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسخ نطاقاً والذي فقد نقطة واحدة تعادل نحو 0.07% بعدما أنهى تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 835 نقطة مقابل 834 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مدير التداول بشركة "تيم لتداول الأوراق المالية"، أماني عبدالمطلب، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن السوق كان مهيأ للصعود خلال جلسة اليوم بدعم انتهاء الحكومة من إجراء التعديل الوزاري الذي من المتوقع أن يضيف جديداً للقطاع الاقتصادي الذي يعاني من تراجعات شاملة وفي كل المجالات.



وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لتراجعات اليوم تمثلت في استمرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع عدم وجود توقعات بانتهاء هذه الأزمة، خاصة أن الرئاسة المصرية أعلنت قبل أيام أن الجنيه لن يتراجع أمام الدولار، وهو ما لم يتحقق وعلى العكس فقد واصل الجنيه خسائره أمام الدولار الذي سجل نحو 6.62 جنيه.



هذا بالإضافة إلى ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم بشأن استمرار تراجع الاحتياطي النقدي وإن كان بصورة طفيفة حيث فقد نحو 20 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ليسجل إجمالي الاحتياطي نحو 15.015 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.035 مليار دولار الشهر قبل الماضي، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التي يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، وهو ما يثير القلق لدى المستثمرين المصريين وهو ما ظهر على قراراتهم الاستثمارية خلال جلسة اليوم والتي كانت قرارات شبه انفعالية.