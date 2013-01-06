تراجع طفيف لجني الأرباح يوقف صحوة الأسهم السعودية آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

واجهت الأسهم السعوية عمليات جني أرباح خلال تعاملات اليوم الأحد، عقب المكاسب القوية التي حققتها على مدار ثلاث جلسات متتالية منذ بداية تعاملاتها في العام الجديد، وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودي تعاملاته على تراجع طفيف بنحو 5 نقاط، محافظاً على مستواه فوق حاجز الـ7000 نقطة الذي تمكن من اختراقه أمس، ليغلق بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 7004 نقاط، متراجعاً 0.01%.



وكان السوق قد حقق مكاسب كبيرة تجاوزت الـ200 نقطة على مدار ثلاث جلسات متتالية، تمكن من خلالها من تخطي حاجز الـ7000 نقطة لأول مرة في أكثر من ثلاثة أشهر.



وشهدت الجلسة نشاطا كبيرا لحركة التداولات، حيث تجاوزت السيولة الإجمالية حاجز الـ6 مليارات ريال، موزعة على نحو 254 مليون سهم من خلال 134 ألف صفقة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "منافع القابضة" ياسر الشريف، "إن السوق السعودي ارتفع بنحو 6% بنهاية 2012، وكانت الارتفاعات قد تخطت الـ20% خلال بعض الفترات من العام المنتهي، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية قد شطبت تأثيرات جميع العوامل السلبية التي تضغط على السوق، مما يجعل الأسعار الحالية مغرية، ومكررات الربحية جيدة جداً وخاصة في اسهم القطاعات القيادية".



وأشار إلى وجود العديد من العوامل المحفزة للاقتصاد السعودي، في مقدمتها انتهاء الجزء الأول من الهاوية المالية في أمريكا، وتلاشي شبح الكساد الاقتصادي، وإن كان هناك تباطؤ للنمو، ولكن عوامل كثيرة على المستوى العالمي تعتبر مشجعة".



وأضاف، على المستوى الداخلي توجد العديد من المحفزات الكبيرة للاقتصاد السعودي، وفي مقدمتها ميزانية الخير التي أعلنتها الحكومة السعودية، والتي فاقت كافة التوقعات، وكذلك توزيعات الشركات التي لم تقل عن 20% في غالبية الشركات بما يؤكد الظرة التفاؤلية للشركات، ولذلك توزع فوائضها المالية.



وجاء أداء الأسهم اليوم على تباين واضح، حيث تراجعت أسعار 70 سهماً، مقابل ارتفاع 63 سهماً، فيما جاءت أسهم 23 شركة على ثبات سعري عند مستوياتها السابقة.



وتراجع سهم "سابك" 0.3% عند 92 ريالاً، و"الراجحي" 0.4% إلى 67.25 ريال، و"زين" 2.4% عند 8.20 ريال، و"التصنيع" 1.7% إلى 29.80 ريال، و"سافكو" 1.3% إلى 154 ريالاً.



وتصدر اللائحة الحمراء سهم "أمانة للتأمين" متراجعاً بالحد الأقصى عند مستوى 111.50 ريال، وتلاه "الوطنية" 3.2% إلى 120.50 ريال.



وعلى الجانب الأخضر ارتفع "الأنابيب السعودية، 4.6% ليتصدر لائحة الرابحين، ليغلق عند 27.30 ريال، تلاه "عذيب" 4.2% عند 13.75 ريال، كما ارتفع "الاتصالات السعودية" 2.2% إلى 45.60 ريال، كأعلى إغلاق للسهم منذ أكثر من عامين ونصف، وارتفع سهم "القصيم الزراعية" 3.7% إلى 15.35 ريال.