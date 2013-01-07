المؤشر السعودي يسجل أعلى مستوى في 15 أسبوعاً

جني أرباح في "الإمارات"

ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.15 في المئة، ليغلق عند مستوى 7014 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في 15 أسبوعاً، في ظل تداولات تجاوزت 5.3 مليار ريال.وتراجعت الأسهم العالمية وأسعار النفط اليوم مع قيام بعض المستثمرين بجني أرباح بعد المكاسب القوية في أسبوع الماضي، لكن التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي ساهم في الحد من الهبوط.وتباين أداء البورصات الخليجية في تعاملات ضعيفة بينما اغلقت البورصة المصرية في عطلة رسمية.وجاءت غالبية الأسهم السعودية في المنطقة الخضراء بمكاسب متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار 87 سهماً، مقابل تراجع 52 سهماً.وزاد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج في منطقة الخليج 4.0 في المئة وسهم السعودية للكهرباء 1.1 في المئة.وتشير تقديرات سيكو الى أن أسهم السعودية يجري تداولها بمضاعف ربحية منخفض يبلغ 12 ضعفاً تقريباً، وتعطي توزيعات أرباح تزيد على خمسة في المئة، بينما يتوقع أن تزيد أرباح بأكثر من عشرة في المئة في 2013.وقال سروار: "يبدو هذا جذاباً مقارنة مع المستويات التاريخية للأسعار في السعودية وأيضاً أسعار العالمية. لاتزال التوقعات للسوق السعودية إيجابية".

وهبطت أسهم الإماراتية خلال تعاملات اليوم، حيث دفع هبوط اسواق العالمية المستثمرين المحليين لجني الإرباح التي تحققت في أوائل العام.



وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.3 بالمئة بينما انخفض سهم كل من الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) وشركة سوق دبي المالي 0.9 بالمئة.



ونزل مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة الى 1692 نقطة متراجعاً من أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي سجله أمس الأحد ومقلصاً مكاسبه في 2013 الى 4.3 بالمئة.



وارتفع المؤشر 19.9 في المئة في 2012 محققاً أفضل أداء بين أسواق الخليج العام الماضي وجاءت معظم تلك المكاسب في الربع الأول.



وزاد المستثمرون تعرضهم للسوق في بداية العام الجديد أملاً في أن يعيد التاريخ نفسه.



وقال مروان شراب، نائب الرئيس كبير المتعاملين لدى "جلف مينا للاستثمارات": "نرى عودة للمستثمرين الأفراد الذين التزموا الحياد أو ابتعدوا عن السوق على مدى الستة أشهر السابقة".



واضاف ان نتائج الشركات في الربع اخير من العام الماضي ستحدد ما اذا كان الصعود سيتواصل.



واغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي منخفضا 2.0 بالمئة متراجعا من اعلى مستوى في 18 شهرا الذي سجله امس الاحد بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر 4.0 في المئة مسجلا اعلى اغلاق له منذ السادس من مايو آيار.



وقال شاكيل سروار رئيس ادارة اصول لدى شركة اوراق المالية والاستثمار سيكو في البحرين تحسن الثقة في الاقتصاد العالمي هو المحرك الرئيسي لصعود اسهم على مدى اسابيع القليلة الماضية. مازالت هناك مخاطر متعلقة بتطورات احداث او السياسات لكنها

تنحسر.



واضاف ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الولايات المتحدة للحيلولة دون سقوط اكبر اقتصاد في العالم في ما يسمى الهاوية المالية وتحسن توقعات منطقة اليورو وانحسار المخاوف من تباطؤ في الصين كل ذلك ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الخليج.



وتابع زاد ارتباط اسواق الخليج باسواق العالمية بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية.



وفي الوقت نفسه تراجع الارتباط مع اسعار النفط وايراداته ويبدو ذلك شيئا غير مالوف لكن يتوقع ان يستمر ما دامت هناك مخاطر متعلقة باحداث عالمية مثل احتمال تفكك منطقة اليورو.

تراجع مؤشر "مسقط"

وفي سلطنة عمان انخفض مؤشر سوق مسقط لوراق المالية 0.2 بالمئة متراجعا عن اعلى مستوى في سبعة اشهر الذي سجله يوم احد بعدما قالت الحكومة انها سترفع اسعار الغاز الطبيعي الى مثليها على بعض الشركات الصناعية بحلول عام 2015.



وانخفض سهم اسمنت عمان 4.1 وسهم انوار لبلاط السيراميك اثنين بالمئة وسهم شركة صناعة مواد البناء والمقاولات 5.3 في المئة.



وقال عادل نصر مدير الوساطة في المتحدة لوراق المالية رد فعل السوق دائما ما يكون حادا في البداية.



وقال نصر ان مشتريات مديري اصول المحليين وصناديق التقاعد المحلية قادت صعود البورصة العمانية في الفترة اخيرة مع قيام المستثمرين اجانب ايضا بزيادة حيازاتهم في النورس للاتصالات وشركات قيادية اخرى.



وقال ارتفاع احجام التداول يقدم دعما وهو بادرة على دخول اموال جديدة للسوق.



واضاف ربما نشهد مزيدا من جني ارباح غدا وبعدها ستبدا السوق في الارتداد.