المؤشر السعودي يسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر مع انتعاش السيولة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنحو 0.55%، ليغلق عند مستوى 7053 نقطة، ليعزز مكانته فوق حاجز الـ7000 نقطة، بعد أن أضاف لرصيده نحو 38 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وخلال أكثر من ثلاثة شهور ونصف الشهر.



وشهدت الجلسة انتعاشاً كبيراً لحركة التداولات، حيث ارتفعت السيولة الإجمالية للجلسة إلى نحو 7.2 مليار ريال، موزعة على نحو 322 مليون سهم، وهو أعلى مستوى لحجم التداول في أكثر من 3 أشهر، وتوزعت التداولات على نحو 155 ألف صفقة.



وتقدم قطاع المصارف والخدمات المالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.91%، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.84%، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.41 %. في المقابل تصدر قطاع التطوير العقاري القطاعات المتراجعة بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.52%، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.47 %.



وعلى صعيد أداء أسهم الشركات، فقد حققت 50 شركة ارتفاعات متفاوتة، تقدمتها شركة أمانة للتأمين بالنسبة القصوى، تلتها شركة دله الصحية بنسبة 9.65%، تلاها البنك السعودي الفرنسي بنسبة 3.74%. في المقابل أغلقت 80 شركة على انخفاض، تقدمتها شركة المتكاملة بنسبة 7.78%، تلتها دار الأركان بنسبة 6.08%، ثم أسيج بنسبة 5.15%.



وتصدرت دار الأركان السوق بكمية أسهمه المنفذة وقيمة صفقاتها بمقدار 102 مليون و127 ألف سهم، بقيمة 877 مليوناً و186 ألف ريال.