خبير هبوط الجنيه مقابل الدولار رفع أسعار الأسهم

واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها خلال جلسة تعاملات اليوم، وتمكّن مؤشرها الرئيسي من كسر مستوى 5800 نقطة، لتنتهي جلسة اليوم على أرباح تقدر بنحو 2.3 مليار جنيه.وقال محللون ومتعاملون في السوق إن مؤشرات البورصة المصرية استهلت تعاملات اليوم على أداء متباين وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه تعادل نحو 0.6% بعدما ارتفع من مستوى 388.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأحد الماضي، ليصل إلى مستوى 390.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% بعدما أضاف نحو 71 نقطة ليصل إلى مستوى 5804 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 5733 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأحد الماضي.



كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، مضيفاً نحو 3 نقاط ومرتفعاً من مستوى 498 نقطة لدى غغلاق تعاملات الأحد الماضي لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 501 نقطة.



وامتدات الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسخ نطاقاً والذي أضاف نحو 6 نقاط تعادل نحو 0.72% بعدما أنهى تعاملات الأحد الماضي عند مستوى 834 نقطة مقابل 840 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.



وتوقع العضو المنتدب لشركة "فينيكس" لإدارة الأصول، أحمد عطا، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن تشهد السوق موجة جني أرباح خلال جلسة غد وبعد غد، خاصة بعد الصعود الطفيف الذي شهدته السوق خلال اليومين الماضيين.



وأوضح أن السوق اقتربت من الوصول إلى أعلى مستوى وصلت إليه في سبتمبر الماضي وهو مستوى 5970 نقطة، وفي حال حدوث استقرار وهدوء على الساحة السياسية فمن المتوقع أن تتجاوز السوق هذا المستوى خلال الأسبوعين المقبلين.



وأشار عطا إلى استمرار سيطرة القلق والخوف على المستثمرين خاصة الأجانب بسبب دعاوى التظاهر يومي 25 و26 يناير الجاري، وفي حال وجود أحداث سلبية فإن تدعيات ذلك سوف تكون سلبية جداً على السوق.



ولفت إلى أن أزمة الدولار أثرت سلباً على التعاملات الخاصة بالأسهم الدولارية، لكنها في المقابل رفعت أسعار العديد من الأسهم، مطالباً بمزيد من الإجراءات لوقف الارتفاعات المستمرة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.