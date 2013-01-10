صفقات خاصّة بـ375 مليون ريال في السوق السعودية خلال 9 أيام آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

بلغت الصفقات الخاصّة التي تتم خارج نطاق سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق جلسة أمس، أي خلال "تسعة أيام"، 27 مليون سهم بقيمة 375.55 مليون ريال، قابلها في الفترة ذاتها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تنفيذ صفقة واحدة لسهم "بتروكيماويات" بعدد 277904 ملايين سهم بقيمة 4.169 مليون ريال.



وبلغت الصفقات الخاصّة، وفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لعام 2012 بأكمله 11.753 مليار ريال.



ونفذت تلك الصفقات منذ بداية العام الحالي على ست شركات بـ 11 صفقة، حيث كانت الصفقة الأكبر من نصيب سهم شركة دار الأركان بقيمة تجاوزت 201 مليون ريال وبكمية أسهم بلغت 23 مليون سهم، علماً أن سعر السهم يعتبر الأرخص من بين أسعار الأسهم التي أجريت عليها تلك الصفقات.



وعلى صعيد متصل، تربع سهم شركة ينساب على عرش قائمة الأسهم الأكثر طلباً من خلال الصفقات الخاصّة حيث تم تنفيذ ثلاث صفقات شراء على ثلاث جلسات مختلفة بقيمة 68.7 مليون ريال وبإجمالي كمية تجاوزت 1.4 مليون سهم، التي تمثل 0.7 في المئة من إجمالي الأسهم الحرة (أي المتاحة للتداول في السوق).



كما تم تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"؛ ليبلغ إجمالي قيمتها نحو 57.5 مليون ريال وبكمية أسهم بلغت 750 ألف سهم وشكلت تلك الصفقات ما نسبته 0.2 في المئة. وبالنظر إلى إجمالي قيمة الصفقات وكمياتها وتفاصيلها، استحوذت الكمية المباعة من أسهم دار الأركان على ما نسبته 85 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة لجميع الشركات الأخرى.