50 مليون جنيه الحد الأدنى لقيد الشركات في بورصة مصر آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: القاهرة - رويترز

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الخميس، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.



وأبلغ أشرف الشرقاوي "رويترز" في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.



وقال وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق لسوق الأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل.



ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.



وأضاف لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.



وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء، إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012، وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.



واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.



وقال الشرقاوي إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر، وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضاً شروط الشطب من السوق.



وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51% في 2012، ما جعله واحداً من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.