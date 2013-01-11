أسعار الذهب تقفز فوق 1675 دولاراً آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

قفزت أسعار الذهب فوق 1675 دولاراً للأوقية (الأونصة) مع صعود اليورو بعدما لم تصدر أي تلميحات من البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيضات لأسعار الفائدة في الأجل القصير وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية.



كما قفزت أسعار البلاتين والبلاديوم بعد بيانات اقتصادية إيجابية من الصين ساعدت أيضاً في ارتفاع أسعار السلع الصناعية والأسهم.



وأظهرت بيانات أمس الخميس أن نمو صادرات الصين تعافى بشكل أقوى من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلا أسرع وتيرة للنمو في سبعة أشهر.



ومتحدثا بعد أن قرر البنك المركزي لمنطقة اليورو إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير قال ماريو دراجي، رئيس البنك، إن جميع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك أيدوا إبقاء أسعار الفائدة مستقرة أثناء اجتماعهم يوم الخميس.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1678.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أسبوع قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1674.40 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.



وقفزت العقود الآجلة للذهب ببورصة كومكس في نيويورك 22.50 دولار لتسجل عند التسوية 1678 دولارا للأوقية.



وبلغت مكاسب الذهب 3%، منذ أن سجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف عند 1625 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي.



وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.82 دولار للأوقية.



وسجل سعر البلاتين في المعاملات الفورية أعلى مستوى في شهر مع صعوده 2.4% إلى 1629.50 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 2.1% إلى 697.20 دولار للأوقية في ثالث يوم من المكاسب.