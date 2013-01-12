أسعار الذهب تلتقط أنفاسها بعد تثبيت الفائدة الأوروبية آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: سنغافورة - رويترز

التقطت أسعار الذهب أنفاسها خلال تعاملات أمس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن أسعار المعدن الأصفر بصدد تسجيل أكبر مكسب أسبوعي لها في أكثر من شهر.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1672.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 1% في الجلسة السابقة، مقتفياً في ذلك صعود اليورو، عندما أعلن المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. ويتجه المعدن النفيس لتسجيل زيادة أسبوعية تبلغ 1% بعد تراجعه في خمسة من الأسابيع الستة الأخيرة.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1672.80 دولار للأوقية، ومن المتوقع أن يختبر الذهب الفوري مستوى 1700 دولار، وسيجد دعماً قوياً عند 1660 دولار حول متوسطه المتحرك في 200 يوم الذي اخترقه الخميس الماضي.



وتراجعت أسعار الفضة 0.2% إلى 30.8 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1630.90 دولار للأوقية، متجهاً لتسجيل مكسب أسبوعي يبلغ 4.7%، ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما ارتفع البلاديوم 0.2%إلى 698 دولاراً للأوقية، متجهاً لتسجيل زيادة أسبوعية قدرها 1.7%.