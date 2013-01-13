عمليات جني الأرباح تكبد المؤشر السعودي 50 نقطة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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تسببت عمليات جني أرباح استهدفت الكثير من الأسهم السعودية، التي حققت ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة، في وقف المسيرة الخضراء لمؤشر "تداول" التي تواصلت على مدار 4 جلسات متتالية بمكاسب تراكمية بلغت نحو 160 نقطة، وأغلق المؤشر اليوم متراجعاً بنحو 0.7% عند مستوى 7115 نقطة، فاقداً نحو 51 نقطة.



وشهدت الجلسة تداولات نشطة بنحو 6.4 مليار ريال، موزعة على 224 مليون سهم، من خلال 146 ألف صفقة، تراجعت من خلالها غالبية الأسهم المتداولة، حيث جاءت أسهم 114 شركة في المنطقة الحمراء، مقابل ارتفاع 32 سهماً.



وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة بخيت الاستثمارية"، بشر بخيت، "إن عمليات جني الأرباح الحالية تعتبر طبيعية عقب مكاسب قوية تحققها الأسهم منذ بداية الشهر الجاري، وخاصة على الأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة".



وأضاف بخيت، في مقابلة مع قناة "العربية" إلى "أن نتائج الشركات السعودية في مجملها تعتبر قوية، باستثناء شركات قطاع البتروكيماويات التي جاءت في غالبيتها على تراجع في الأرباح، أو زيادة في الخسائر للبعض الآخر، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن هذه الشركات تكرر إعلانها عن توقف الإنتاج لعمليات صيانة أو غيرها، وأصبح وضع إدارات هذا الشركات غير مرض".



وتوقع بخيت أن يصل متوسط نمو إجمالي أرباح الشركات السعودية إلى نحو 5-10% عن العام المنتهي 2021".



وأنهى سهم "كيان" تداولاته على تراجع بأكثر من 4% عند 12.45 ريال، عقب تحقيق الشركة خسائر بقيمة 194.5 مليون ريال بنهاية الربع الرابع.



وواصل سهم "دلة الصحية" تسجيل مستويات عليا، وأغلق مرتفعا بالنسبة القصوى عند 91.25 ريال، بتداولات نشطة تجاوزت الـ13 مليون سهم، ليواصل السهم صعوده لرابع جلسة، محققا خلال هذه الجلسات ارتفاعا بنسبة 41%.