مستثمر سعودي يعتزم شراء 300 مليون سهم بـزين آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

دخل سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي شخص، قال إنه وكيل مستثمر، قاصداً أحد قيادات سوق الكويت للأوراق المالية، وطلب الاجتماع معه للاستفسار عن بعض إجراءات الشراء.



وفي التفاصيل، قال ذلك "الوكيل" لمسؤول البورصة: هناك رغبة لشراء 300 مليون سهم من شركة زين، ونريد معرفة الإجراءات والآلية الواجب اتباعها في شأن تنفيذ تلك الرغبة الشرائية.



وقال مسؤول البورصة إنه بين له أن إدارة السوق هي مرفق تابع لهيئة أسواق المال، ولا تدير عمليات البيع والشراء، وليس لديها أي دور، بل تطبق تعليمات الهيئة وتدير وتنظم التعاملات، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.



ووجه الى بعض الاجراءات وهي اللجوء الى كبار الملاك في الشركة كخيار اول، والخيار الآخر هو فتح حساب مباشر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وممارسة عمليات الشراء الحر من البورصة، مع مراعاة الالتزام بنسب الافصاح الواردة في القانون عند وصول النسبة القانونية التي تستوجب ذلك، وهي اعتباراً من %5.



أما الخيار الثالث فهو اللجوء الى احدى شركات الاستثمار، وفتح محفظة استثمارية وايداع المبالغ في حساب المحفظة وتكاليفها بالقيام بممارسة عمليات الشراء لاستيفاء الكمية المطلوبة مع الافصاح عند الضرورة.



وتقدر الكمية المطلوبة التي ذكرها ذلك الشخص لمسؤول البورصة بواقع 300 مليون سهم، اي ما يعادل %7.76 من رأسمال الشركة، وهي نسبة تستدعي اجراء مزاد علني، في حال تم التوصل الى اتفاق مع جهة محددة على بيع الكمية مرة واحدة، وبحسب اغلاق الاسبوع الماضي تقدر قيمة الكمية بنحو 237 مليون دينار.



لكن في حال ممارسة الشراء التجميعي المباشر فهو اجراء متاح في السوق يستوجب الافصاح فقط عند النسبة القانونية.



وشركة زين هي احدى الشركات القيادية في البورصة، ومعروف تاريخياً انها شركة رابحة توزيع سنوياً ارباحاً نقدية وتعتبر أحد الاسهم الدفاعية والمفضلة لدى قاعدة كبيرة في المحافظ والصناديق الاستثمارية او المتخصصة.