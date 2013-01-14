جني الأرباح يدفع المؤشر السعودي أسفل حاجز 7100 نقطة آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

عمقت عمليات جني الأرباح التي استهدفت الكثير من الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الاثنين من خسائر المؤشر السعودي، بعد أن كبدته نحو 27 نقطة، لينزلق أسفل حاجز الـ7100 نقطة، بتراجع 0.38%، مواصلاً التراجع للجلسة الثانية على التوالي، بعد ماكسب كبيرة حققها منذ بداية العام 2013.



وشهدت الجلسة تراجعا نسبيا لحركة التداولات التي بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار ريال، موزعة على 187 مليون سهم من خلال 123 ألف صفقة.



وتراجع مؤشر قطاع "الاتصالات وتقنية المعلومات" 1.5%، ليتصدر المؤشرات القطاعية الحمراء، ويشكل ضغطاً ملحوظاً على المؤشر العام للسوق، كما تراجع مؤشر كل من "التأمين" و"الاستثمار المتعدد" بنسبة 0.7%، و"الاستثمار الصناعي" 0.8%، فيما ارتفعت مؤشرات "النقل" و"الزرعة" و"البناء" و"الفنادق" بنسب أقل من 0.5%.



وسجلت الأسهم أداء متبايناً، حيث تراجعت أسعار 69 سهماً، مقابل ارتفاع 53 سهماً، فيما حافظت أسهم 34 شركة على إغلاقاتها السابقة.



وتراجع سهم "الاتصالات السعودية 3.3% عند 44.10 ريال، بتداولات نشطة بلغت نحو 1.7 مليون سهم، هي الأعلى في نحو ثلاثة أشهر. وتراجع "موبايلي" 1% إلى 72 ريالاً، و"المملكة القابضة" 1.5% إلى 20.10 ريال، و"البلاد" 2% إلى 30.50 ريال، و"جبل عمر" 1.9% عند 20.60 ريال. وتصدر "أمانة للتأمين" اللائحة الحمراء، متراجعاً بالحد الأقصى عند 82.75 ريال،



وعلى الجانب الأخضر، ارتفع "أليانز أس أف" ليتصدر اللائحة الخضراء بتراجع 5% عند 52.50 ريال، و"ثمار" 3.6% عند 31.40 ريال،و"أنعام" 3.2% عند 38.70 ريال.