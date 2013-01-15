أسهم CIB وبالم هيلز وأوراسكوم للإنشاء تثير شهية الأجانب آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: القاهرة – خالد حسني

قال خبراء ومحللون بأسواق المال المصرية، إن البورصة المصرية شهدت خروج الكثير من اللاعبين الرئيسيين، خلال الفترة الماضية، ما دفع الأجانب والعرب إلى اصطياد الفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق، خاصة أن أسعار الأسهم لا تعبر بشكل حقيقي عن أصول الشركة خاصة القوية مالياً والعملاقة مثل سهم بالم هيلز والسادس من أكتوبر سوديك وحديد عز ومجموعة طلعت مصطفى وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.



وقال المحلل المالي وخبير أسواق المال، نادي عزام، إن أسهم البنك التجاري الدولي وبالم هيلز وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، كانت الأكثر إثارة للجدل خلال الجلسات القليلة الماضية.



ولفت إلى أن تعاملات الأجانب نشطت بالشراء على سهم البنك التجاري الدولي، حيث ارتفع سعر السهم من مستوى 36 إلى نحو 39.25 جنيه نتيجة مضاربات قوية من الأجانب والعرب بالشراء في السهم ذي الوزن النسبي الكبير في المؤشر الرئيسي الذي ارتفع إلى مستوى 5877 نقطة، ما أعطى إشارة بقرب عمليات جني الأرباح وتصحيح الأسعار في السوق بشكل عام لاقترابه من المقاومة الرئيسية والحاجز النفسي للمتعاملين عند مستوى 6000 نقطة، وعادت المضاربة على السهم بالبيع بشكل كبير بعد تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزي الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي فانخفض سعر السهم إلى مستوى 36.50 جنيه مرة أخرى.



وأيضا سهم بالم هيلز السهم الذي يلاقي قاعدة شعبية كبيرة من المتعاملين في السهم حيث ارتفع إلى مستوى 2.72 جنيه نتيجة مضاربات قوية على السهم الذي تبلغ حجم التداولات اليومية على السهم لما يقرب من 70 مليون جنيه، بما يعادل نحو 15% من حجم التداول الإجمالي للسهم نتيجة تردد أخبار عن تسوية مديونيات بعض رجال الأعمال مثل المغربي وياسين المساهمين الرئيسيين في شركة بالم هيلز وعاد للانخفاض إلى مستوى 2.45 جنيه نتيجة الخوف من تداعيات دعوى التظاهر في يناير الجاري.



أما سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة فقد ارتفع من 264جنيهاً إلى مستوى 272 جنيهاً بعد تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي بأنه في حالة تقسيم السهم قبل تطبيق قانون فرض الضرائب الجديد على تقسيم الشركات لا يخضع تقسيم الشركة لهذه الضرائب وأيضا ارتفع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى من مستوى 4.35 جنيه إلى مستوى 4.80 جنيه نتيجة السيولة العالية التي دخلت السوق لفترة قصيرة، حيث كانت أحجام وقيم التداول تصل إلى 600 مليون جنيه وعاد للانخفاض إلى مستوى 4.35 جنيه مرة أخرى بسبب الترقب وانتظار الحكم في قضية مدينتي.



وتوقع عزام أن تشهد أسهم رجال أعمال النظام السابق التي تجري مصالحات معهم في المخالفات المالية ارتفاعاً بعيداً عن الشو الإعلامي مثل بالم هيلز وحديد عز والسادس من أكتوبر "سوديك" والمنتجعات السياحية، وفي حال إتمام هذه التسويات سوف تدفع السوق إلى صعود جماعي، وأيضا في حالة إقرار قانون صكوك الشركات أو الصكوك الإسلامية أو البدء في تنفيذ مشروعات شرق التفريعة فإن هذه الخطوة سوف تحقق قفزات في أسواق المال.