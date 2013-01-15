الذهب يرتفع صوب 1670 دولاراً للأوقية آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب مجدداً صوب 1670 دولاراً للأوقية (الأونصة) أمس مع صعود اليورو لأعلى مستوى في 11 شهراً أمام الدولار، وارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات لنمو أكثر استقراراً في المنطقة وتراجع احتمالات مزيد من التيسير النقدي.



إلا أن المعدن مازال حبيس النطاق الضيق الذي لازمه في الأسبوعين الماضيين، إذ ما زال المستثمرون حذرين إزاء الذهب بعدما سجل أكبر خسارة فصلية في أكثر من أربع سنوات في آخر ثلاثة أشهر من 2012. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1667.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1059 بتوقيت غرينتش، في حين زاد سعر الذهب في العقود الأمريكية تسليم فبراير 7.20 دولار إلى 1667.80 دولار للأوقية.



وقال مايكل وايدمر من بنك أوف أمريكا ميريل لينش "لحدوث موجة صعود مستدامة نحتاج لظهور مخاوف تدفع مشترين جدداً إلى السوق كارتفاع التضخم على سبيل المثال".



وأضاف "حتى يحدث ذلك سيكون من الصعب حدوث موجة صعود مستدامة لذا أعتقد أننا سنظل في نفس النطاق". ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.71 دولار للأوقية.



وعزز البلاتين والبلاديوم مكاسبهما من الجلسة الماضية إثر تحسن الإقبال على المخاطرة في السوق. وارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.7% إلى 1641.50 دولار للأوقية في طريقه لخامس جلسة من الصعود ومكرراً موجة صعود مماثلة سجلها في نوفمبر/تشرين الثاني. وتراجع سعر البلاديوم في السوق الفورية 0.4% إلى 699.50 دولار للأوقية ليقطع موجة صعود دامت أربع جلسات وهو عرضة لمزيد من التراجع بعد بناء مراكز دائنة صافية ضخمة.