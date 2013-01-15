حادث القطار يرفع خسائر البورصة المصرية لـ5 مليار جنيه آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

منيت البورصة المصرية بخسائر حادة خلال جلسة اليوم، وتراجع رأس مال الشركات المدرجة في السوق فاقداً ما يقرب من 5 مليارات جنيه على خلفية حادث قطار البدرشين وجلسة المحكمة الدستورية اليوم، والتي من المقرر أن تصدر أحكاماً تتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى.



وقال محللون وخبراء إن جلسة اليوم بدأت على خبر يتعلق بأسهم طلعت مصطفى وهو ما ساهم في زيادة خسائر أسهم قطاع العقارات.



وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنحو 1.3% فاقداً نحو 4.9 مليار جنيه بعدما تراجع من نحو 387.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 382.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.



وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 82 نقطة تعادل 1.4% بعدما أنهى جلسة اليوم عند مستوى 5657 نقطة. كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 13 نقطة تعادل 2.5% منهياً جلسة اليوم عند مستوى 475 نقطة. كما خسر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 16 نقطة تعادل 2% بعدما أنهى جلسة اليوم عند مستوى 809 نقاط.



وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بمصر، عيسى فتحي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن حادث قطار البدرشين وانتظار أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى الذي من المتوقع أن يصدر اليوم، ساهم في زيادة خسائر السوق المصري.



ولفت فتحي إلى أن جلسة اليوم اتسمت بالغيوم والضبابية وسيطر القلق على المتعاملين في السوق، خاصة أن ما يحدث في تونس خلال احتفالاتها بذكرى الثورة يزيد من قلق المستثمرين بشأن ما قد يحدث في مصر في ذكرى الثورة، خاصة أن هناك تطابقاً بين ظروف مصر وتونس.



وأوضح أن الاتفاق مع إيرونكست نايس الذي أبرمته البورصة أمس لن تظهر نتائجه على المدى القريب، خاصة أن التوتر يسيطر على الجو العام في مصر.



وتوقع أن تأتي نتائج أعمال الشركات للعام المنتهي قبل أيام متراجعة بنحو 10% عن حجم أعمالها وأرباحها مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن شركة أموك كانت البداية والتي أعلنت عن تراجع أرباحها خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن تحسن نتائج أعمال الشركات ربما يدعم السوق خلال الفترات المقبلة.



وأوضح رئيس إدارة الأصول بشركة النعيم للاستثمارات المالية، محمد قطب، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء أبدت تماسكها إزاء التراجعات التي منيت بها العديد من الأسهم خلال جلسة اليوم، وفي نهاية الجلسة ظهرت حركة بيع قوي على أسهم أوراسكوم للإنشاء.



ولفت إلى أن جلسة اليوم تأثرت أيضاً بما أثير بعد قرار إدارة البورصة بوقف التعامل على أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بعد قيام إدارة الإفصاح بالبورصة بطلب إيضاحات من الشركة حول ما تردد عن اعتراف رئيس مجلس إدارة الشركة السابق هشام طلعت مصطفى بدفع رشاوى لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لتسهيل حصول الشركة على أرض مشروع مدينتي.