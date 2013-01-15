عمران لـالعربية بورصة مصر تطلق العقود الآجلة منتصف 2013 آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

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قال رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية محمد عمران في مقابلة مع قناة العربية إن الاتفاق مع NYSE Euronext لإطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، سيطبق خال النصف الأول من العام الجاري، وهذا من شأنه المساعدة في جذب مستثمرين جدد ورفع أحجام السيولة في السوق.



وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة لأي بورصة عربية، حيث ستتم إضافة خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل.



وأضاف عمران للزميلة كارينا كامل في لندن "الإتفاق يسمح لـ NYSE القيد والتداول على مؤشر بورصة، ونتوقع البدء بتطبيق الإتفاقية خلال النصف الأول من 2013".



وأوضح عمران أن الإتفاقية ستساعد في جذب مستثمرين جدد ورفع حجم السيولة في السوق".



وقال عمران "نعمل على هذا الاتفاق منذ منتصف أكتوبر الماضي. يجب أن تعلم أننا سنحصل على عائد من هذا الإصدار دون أي تكاليف من جانب مصر، يمكن للمستثمر التعامل على العقد المستقبلي للسوق مثل تعامله على شهادات الإيداع الدولية بالضبط".







ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو إفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية. شهد مراسم توقيع الاتفاق وفد رسمي مصري برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة.