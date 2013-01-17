رفض طلب شركات السمسرة بمصر مد مهلة توفيق أوضاع فروعها آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الطلب الذي تقدمت به شركات الوساطة في تداول الأوراق المالية "السمسرة" نهاية الشهر الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.



وأكدت الهيئة أنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة خاصة أنه تم مد المهلة مرتين في السابق ولم تتخذ الشركات أية إجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعني أن مد الفترة لا داعي له.



وكان عدد من شركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية بسبب رفض الهيئة طلبها لمد مهلة توفيق الأوضاع.