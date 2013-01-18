محللون نتائج سابك ستحدد أداء السوق السعودي الأسبوع المقبل آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

رهن محللون بارزون أداء السوق السعودية خلال الأسبوع المقبل بمدى توافق نتائج الشركات القيادية في السوق، وخاصة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية مع توقعات المتعاملين.



ويرى المحللون أن المؤشر السعودي سيتداول عرضياً في نطاق 7000-7180 نقطة خلال الأسبوع المقبل.



وانخفض المؤشر السعودي 1.3% خلال الأسبوع الجاري، وهي أول خسارة للمؤشر منذ ستة أسابيع متتالية من الارتفاع.



وقال مهاب الدين عجينة، رئيس التحليل الفني لدى بلتون فايننشال في القاهرة لوكالة رويترز للأنباء، إن المؤشر السعودي "انخفض بعنف بالقرب من مستوى 7175 نقطة خلال الأسبوع الجاري حتى وصل بالقرب من 7000 نقطة. أتوقع أن يتجه عرضياً بين 7000-7100 خلال الأسبوع المقبل قبل أن يخترق مستوى المقاومة ليستهدف 7350-7400 نقطة".



ويتوقع مازن السديري، كبير المحللين الماليين في شركة الاستثمار كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، أن تكون نتائج أعمال سابك "هي المحرك الرئيسي للسوق خلال معاملات الأسبوع المقبل. وفي حالة كانت النتائج أعلى من التوقعات سنرى صعوداً قوياً بالسوق".



وتوقعت "الاستثمار كابيتال" أن تبلغ أرباح سابك 6.5 مليار ريال خلال الربع الرابع، و25 مليار ريال في 2012.



وقال السديري إن سبب نزول السوق هذا الأسبوع "يرجع إلى مبالغة المتعاملين في مكررات ربحية البنوك بعد نمو أرباح السعودي الفرنسي في الأسبوع الماضي".



وسجل البنك السعودي الفرنسي نمواً بنسبة 22.2% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع أرباح التشغيل.



ولا تعلن البنوك السعودية عادة تفاصيل نتائجها إلا في وقت متأخر من فترة الإفصاح.