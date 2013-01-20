إعلانات أرباح الشركات تدفع أسواق الأسهم الأمريكية للارتفاع آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

ذكر التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة الدولية للوساطة المالية" في رصده لحركة أسواق المال العالمية، أن اثنين من الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية أغلقت بنهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع بفعل إعلان كبرى الشركات الأمريكية عن أرباح فاقت التوقعات.



وأضاف التقرير أن الأسهم الأوروبية تراجعت، إذ إن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أضعفت معنويات المستثمرين، لكن إجراءات التحفيز الجارية من جانب البنوك المركزية أبقت مؤشرات الأسهم قرب أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية.



وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متتبعة مكاسب الأسهم والسلع الأولية الأخرى بعد أن عززت بيانات قوية من الصين والولايات المتحدة التفاؤل بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.



ومن ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بعد أن لاقت دعماً من اشتداد المخاوف من انقطاع الإمدادات بعد هجوم متشددين واحتجاز رهائن في منشأة للغاز بالجزائر، العضو في منظمة اوبك، وعدم تحقيق تقدم في المباحثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن برنامجها النووي، وحد من مكاسب الخام صعود الدولار وبيانات ضعيفة عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.



وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 53.68 نقطة أو 0.39%، ليصل إلى 13649.7 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.04 نقطة، بما نسبته 0.34% ليصل إلى 1485.98 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 1.3 نقطة أو 0.04% ليصل إلى 3134.71 نقطة.



وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5%، وأغلق مؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.3%، بينما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.



وكانت بيانات صينية أقوى من المتوقع عززت الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي. وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.9 نقطة إلى 1163.64 نقطة. وهبط مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3% إلى 2709.59 نقطة.



وارتفعت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما ساعد على تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع للمرة الأولى في عامين. وجاءت هذه البيانات القوية من أكبر مستهلك للمعادن في العالم بعد بيانات أمريكية قوية للتوظيف وسوق المنازل في الجلسة السابقة.



وارتفع مؤشر نيكي الياباني 2.9% مع ارتفاع أسهم الشركات المصدرة بفعل توقعات بإجراءات قوية للتيسير النقدي من البنك المركزي الأسبوع المقبل، وهو ما سيزيد الضغوط على الين.



وهذا عاشر أسبوع على التوالي يرتفع خلاله المؤشر القياسي للأسهم اليابانية. وزاد نيكي 303.66 نقطة مسجلاً أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية في 22 شهراً، وأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 1987، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% ليغلق عند 911.44 نقطة.



وزاد الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير/شباط في عقد أول استحقاق شهري 7 سنتات أو 0.07% ليبلغ عند التسوية 95.56 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق بين 94.91 و95.67 دولار.



وختمت عقود الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعة دولارين أو 2.1%. وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم فبراير 79 سنتاً أو 0.71% ليبلغ عند التسوية 111.89 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق بين 110.47 و111.96 دولار. وختمت عقود خام برنت الأسبوع مرتفعة 1.25 دولار أو 1.1%.