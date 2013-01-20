السوق السعودي يواصل الصعود الهادئ للجلسة الثالثة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

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واصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاته الهادئة للجلسة الثالثة على التوالي، وأنهى تعاملاته، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف بنحو 0.06% عند 7054 نقطة، كاسباً نحو 4 نقاط، بعد أداء متذبذب طوال الجلسة التي شهدت تداولات متوسطة بقيمة 5.25 مليار ريال.



وتم التداول على نحو 153 مليون سهم من خلال 110 آلاف صفقة، ارتفعت من خلالها أسعار 65 سهماً، مقابل تراجع 68 سهماً، فيما حافظت أسهم 23 شركة على إغلاقاتها السابقة.



وحول المشاكل التي تواجهها شركات المقاولات حالياً، وهل الأمر يتعلق فقط بقرار رفع رسوم العمالة؟ قال رئيس مركز "ارك للاستشارات والدراسات"، الدكتور خالد الحارثي، "إن المشكلة تأتي في المقام الأول من جانب الشركات وإدارتها، خاصة في ظل النمو الكبير لأعمال القطاع، ولكن توجد لديها مشكلة في التحصيل الآجل، سواء في المشروعات المباشرة أو مقاولات الباطن، وهو ما يفرض على الإدارات ضرورة توفير سيولة كبيرة، وتحقيق ملاءة قوية مع البنوك، وإلا فإنها لن تستطيع مواجهة التزاماتها".



أما تأثير "نطاقات"، فقال الحارث:، "إن البرنامج له تأثير كبير على قطاع المقاولات، ووفقاً للدراسات فإن القطاعات المهنية وكذلك التشييد والبناء والمقاولات، ستشهد ارتفاعاً كبيراً في التكاليف بسبب هذه الرسوم، وهو ما سينعكس سلباً على نتائجها، وسيكون قطاع المقاولات هو الأكبر تضرراً من "نطاقات".



وطالب الحارثي وزارة العمل بضرورة مراجعة قرارها فيما يتعلق بنسب السعودة في مهن عدة، لأنه وفقاً للواقع يصعب تحقيق هذه المعدلات في بعض القطاعات التي لا يمكن سعودتها في الوقت الحالي، ولا يجد أمامه بديلاً سوى العمالة الوافدة.



وتصدر سهم "الغذائية" لائحة الخاسرين، متراجعاً بنحو 8.6% إلى 29.60 ريال، وهوى سهم "الخضري" 8.2% عند 26.70 ريال، بعد تحقيق الشركة نتائج دون التوقعات بنهاية الربع الأخير من عام 2012، كما تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بأقل من 1% عند 13.75 ريال، بعد تحقيق الشركة خسائر بـ1090 مليون ريال خلال الربع الرابع.



وعلى الجانب الأخضر، ارتفع "أمانة للتامين" بالنسبة القصوى، ليتصدر لائحة الرابحين، وتلاه "بدجت" 5% عند 56 ريالاً، و"الوطنية" 3.2% إلى 121.75 ريال.