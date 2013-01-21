ارتفاع جماعي في الأسواق الخليجية بقيادة دبي آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

اختتمت البورصات الخليجية تداولات بداية الأسبوع على ارتفاع جماعي باستثناء سوق البحرين، وتباين معدل صعود المؤشرات بين نسب طفيفة، مثلما حدث بالسعودية الذي ارتد من المنطقة الحمراء بداية التداولات إلى الارتفاع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0,06%. إلا أنه ظل محتفظا بمستوى الـ 7000 نقطة بأكثر من 50 نقطة دعم في وقت كان فيه المؤشر تجاوز الـ 100 نقطة، وكان السوق السعودي استمد دعما في اللحظات الاخيرة من تدفق بعض البيانات المالية للشركات فقد ارتفعت ارباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعية إلى 546 مليون ريال بواقع 1.21 ريال للسهم, بنهاية عام ,2012 بنسبة 3 %، مقارنة بأرباح قدرها 528.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام ,2011 وارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو), إلى 113.7 مليون ريال بواقع 3.50 ريال للسهم خلال الاشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر ,2012 بنسبة قدرها 3 %, مقارنة بأرباح العام الماضي كما أقر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في اجتماعه, توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % ما يعادل 0.75 ريال للسهم ), كأرباح عن النصف الثاني من عام 2012، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.



وفي دبي أعلنت إعمار العقارية عن إطلاق مبيعات مشروعها الجديد "العنوان رزيدنس فاونتن فيوز", والذي يقع في منطقة وسط مدينة دبي بجوار برج خليفة, وقد تصدر دبي الاسواق المرتفعة وحقق مؤشره وسط غياب الاسواق العالمية ارتفاعا بـ0,95% ومع ارتفاع ابوظبي حققت القيمة السوقية للشركات الاماراتية ارتفاعا بـ1,29 مليار درهم , اما الدوحة ومسقط فقد حققا معا ارتفاعا طفيفا وسط تراجع السيولة ومواكبة لغياب البيانات المالية التي يترقبها المتداولون وسط ظاهرة خليجية عن انتشار شائعات الارباح والخسائر تحل قبيل الاعلان عن النتائج , وقد شذ عن قاعدة الصعود سوق البحرين حيث انخفض هو الاخر بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0,06% وفي التفاصيل: في السعودية ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.06% مكتسبا نحو 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7054.4 نقطة وقد بلغت قيمة التداولات 5.252 مليار ريال سعودي وبلغت الكمية 153.378 مليون سهم وقد تصدر سهم أمانة للتأمين الاسهم المرتفعة واغلق عند مستوى 83.25 ريال سعودي بعد ارتفاعه بـ9.9% وبدجت السعودية اغلق على 56 ريالاً اثر صعوده بـ5.16% والوطنية اغلق عند مستوى 121.75 ريال اثر صعوده بـ3.18% واتحاد الخليج بلغ 29.3 ريال بعد ارتفاعه بـ3.17%واسلاك اغلق على 38 ريالاً بعد صعوده بـ2.98% والخليج للتدريب اغلق على 40.2 ريال اثر ارتفاعه بـ2.55% وفي المقابل تصدر سهم الغذائية الاسهم المتراجعة واغلق على 29.6 ريال اثر خسارته بـ8.64% والخضري اغلق على 26.7 ريال اثر تكبده خسارة بـ8.25% وزجاج بلغ 25.6 ريال اثر تكبده خسارة بـ3.76% والعقارية اغلق عند مستوى 29.8 ريال بعد خسارته بـ2.93% والتموين اغلق عند 78.5 ريال اثر تراجعه بـ2.17% والمصافي اغلق على 60.25 ريال بعد هبوطه 2.03%.وكان عدد الشركات المتداولة 156 شركة ارتفع منها 65 شركة وتراجع منها 68 شركة .وعلى صعيد الاسهم القيادية ثبت سهم الراجحي بقطاع المصارف والخدمات المالية وارتفع سهم سامبا"بـ0.44% ليغلق على 46.1 ريال" وارتفع سهم المراعي بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية"بـ0.75% ليغلق على 66.5 ريال" في حين ثبت سهم سابك بقطاع الصناعات البتروكيماوية وانخفض سهم المملكة بقطاع شركات الاستثمار المتعدد"بـ0.5% ليغلق على 19.85 ريال".



في البحرين انخفض المؤشر العام بـ0.06%ليفقد 0.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1080.7 نقطة وقد بلغت قيمة التداولات 133.066 مليون دينار بحريني وبلغت الكمية 1.211 مليون سهم وتصدر سهم الاسواق الحرة الاسهم المرتفعة بسوق البحرين ليغلق على 0.74 دينار بحريني اثر ارتفاعه بـ1.37% والبحرين والكويت اغلق على 0.39 دينار اثر صعوده بـ1.04% وعقارات السيف اغلق على 0.127 دينار بعد ارتفاعه بـ0.79% وفي المقابل تصدر سهم البحرين الوطني الاسهم المنخفضة بسوق البحرين ليغلق على 0.53 دينار بعد تكبده خسارة بـ1.85% . تصدر سهم السلام - البحرين الاسهم النشطة بسوق البحرين وبلغت قيمة التداولات 929 ألف سهم تلاه في المركز الثاني سهم ناس بـ193.910 ألف سهم وجاء في المركز الثالث سهم عقارات السيف بتداولات بلغت 40 الف سهم يليه في المركز الرابع سهم البحرين الوطني بـ20 ألف سهم وجاء في المركز الخامس البحرين والكويت بـ15 ألف سهم.



في الامارات ارتفع السوقان ففي ابوظبي ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.58%مكتسبا نحو 16.2 نقطة ليغلق عند مستوى 2782 نقطة وقد بلغت قيمة التداولات 104.413 مليون درهم اماراتي وبلغت الكمية 124.899 مليون سهم وقد تصدر الاسهم المرتفعة سهم اسماك واغلق عند مستوى 11.75 درهم اماراتي بعد ارتفاعه بـ14.63% بناء السفن بلغ 1.13 درهم اثر صعوده بـ14.14% وبلدكو بلغ 0.57 درهم بعد صعوده بـ7.55% وبنك الاستثمار بلغ 1.85 درهم اثر صعوده بـ5.71%وراس الخيمة العقارية اغلق على 0.44 درهم بعد ارتفاعه بـ4.76% وفي المقابل تصدر سهم الهلال الاخضر للتأمين الاسهم المتراجعة واغلق عند مستوى 0.49 درهم بعد تراجعه بـ3.92% وسيراميك راس الخيمة اغلق على 1.12 درهم بعد هبوطه بـ1.75% ومجموعه اغذية بلغ 2.08 درهم اثر هبوطه بـ1.42% وأبوظبي الوطني اغلق على 11.05 درهم اثر تكبده خسارة بـ1.34% واركان بلغ 0.75 درهم بعد هبوطه بـ1.32%.



وفي دبي ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.95%مكتسبا نحو 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 1791.7 نقطة وقد بلغت قيمة التداولات 655.216 مليون درهم اماراتي وبلغت الكمية 550.547 مليون سهم وقد تصدر الاسهم المرتفعة سهم الاتحاد العقارية واغلق عند مستوى 0.47 درهم اماراتي بعد ارتفاعه بـ6.33% والخليجية للاستثمارات بلغ 0.359 درهم اثر صعوده بـ5.59% واعمار بلغ 4.3 درهم بعد صعوده بـ4.12% وشعاع كابيتال بلغ 0.613 درهم اثر صعوده بـ3.9% ودار التكافل اغلق على 0.595 درهم بعد ارتفاعه بـ2.59% وفي المقابل تصدر سهم عمان للتأمين الاسهم المتراجعة واغلق عند مستوى 6.08 درهم بعد تراجعه بـ9.93% والمدينة للتمويل اغلق على 0.69 درهم بعد هبوطه بـ2.54% وامان بلغ 1.19 درهم اثر تكبده خسارة بـ1.65% والسلام - البحرين أغلق على 0.821 درهم بعد تراجعه بـ1.44% وهيتس تيليكوم بلغ 0.844 درهم اثر هبوطه بـ1.29% . وعلى ضوء اداء السوقين ارتفع المؤشر العام لسوق الامارات بنسبة 0.32% ليغلق على 2730.28 نقطة . وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بـ1.29 مليار درهم لتصل إلى 404.75 مليار درهم . بعد تداول ما يقارب 0.68 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.76 مليار درهم خلال 6951 صفقة. وعلى صعيد انتشار السوق بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 من أصل 123 شركة مدرجة في الأسواق المالية.



وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة بينما لم يحدث أي تغيير في أسعار أسهم باقي الشركات. وعلى صعيد الاسهم الاكثر نشاطا جاء سهم "شركة إعمار العقارية" في المركز الأول حيث تم تداول ما قيمته 126.23 مليون درهم موزعة على 29.69 مليون سهم من خلال 699 صفقة. وجاء سهم "الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد" في المركز الثاني حيث تم تداول ما قيمته 100.65 مليون درهم موزعة على 59.11 مليون سهم من خلال 648 صفقة. وسعريا حقق سهم "الشركة العالمية لزراعة الأسماك" أكثر نسبة ارتفاع حيث أقفل سعره على مستوى 11.75 درهم مرتفعا بنسبة 14.63% من خلال تداول 400 سهم بقيمة 4700 درهم . وجاء في المركز الثاني سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" ليغلق على مستوى 1.13 درهم مرتفعا بنسبة 14.14% من خلال تداول 350 سهماً بقيمة 395.5 درهم. وفي المقابل سجل سهم "شركة عمان للتأمين " أكثر انخفاض سعري حيث أقفل سعره على مستوى 6.08 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.93 %من خلال تداول 500 سهم بقيمة 3040 درهماً. تلاه سهم "الهلال الأخضر للتأمين" الذي انخفض بنسبة 3.92% ليغلق على مستوى 0.49 درهم من خلال تداول 275.5 ألف سهم بقيمة 137.07 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات 6.6% وإجمالي قيمة التداول 8.21 مليار درهم . وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 67 من أصل 123 وعدد الشركات المتراجعة 15 شركة. وقطاعيا يتصدر مؤشر قطاع "الاستثمار والخدمات المالية" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16.4% ليستقر عند مستوى 2362.71 نقطة مقارنة مع 2028.96 نقطة كما ارتفع مؤشر قطاع "العقار" بنسبة 15.9 % و"النقل" بـ6.50 % و"البنوك" بنسبة 6.46 % و"الطاقة" بـ5.07 % و"الخدمات " بنسبة 4.35 % و"الاتصالات " بـ3.57 % و"الصناعة" بنسبة 2.10 % و"التأمين" بـ0.07 % و"السلع الاستهلاكية" بنسبة 2.2 %.