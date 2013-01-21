الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى لها في عامين آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، واتجه مؤشرها الرئيسي صوب أعلى مستوى له في عامين تقريبا، مع تعزز المعنويات إزاء الأسهم بفضل خطوات للخروج من مأزق الميزانية بالولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1166.92 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يقرب من عامين، عندما سجل 1170.29 نقطة في وقت سابق من الشهر.



وتقدم مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة إلى 2721.87 نقطة.



وأشار المتعاملون إلى أن التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق لرفع سقف ديونها، هو أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع السوق، بعد أن قال الحزب الجمهوي إنه سيسعى الأسبوع القادم لإقرار تمديد لسلطة الاقتراض الاتحادي لمدة ثلاثة أشهر.



وقال توبي كامبل جراي مدير التداول لدى تافيريا للأوراق المالية في موناكو "ثمة إشارات مشجعة من الولايات المتحدة".



وأضاف أن أسواق الأسهم حافظت على متانتها رغم عدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد، حيث عمد مستثمرون كثيرون إلى شراء الأسهم عندما كانت الأسعار منخفضة.



وقال: "الأخبار السيئة يتم استيعابها على نحو جيد، والأنباء الجيدة على نحو أفضل".



وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.2 بالمئة، في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.