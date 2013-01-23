ألتراس الأهلي يحاصر بورصة مصر ويمنع الوسطاء من دخولها

حاصر منذ قليل جمهور الألتراس الأهلاوي مقر البورصة المصرية بمنطقة وسط البلد، رافعين شعارات تطالب بالقصاص من قتلة شهداء أحداث بورسعيد فقط.وقال الرئيس التنفيذى بشركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، مصطفى عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، والذي يوجد حالياً أمام مقر البورصة، إن مقر السوق محاصر بأعداد كبيرة من جمهور الألتراس وقاموا بمنع الموظفين وجميع السماسرة من الدخول حتى الآن.

وأوضح أنهم لجأوا لمحاصرة مقر البورصة كوسيلة ضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم، خاصة وأنهم يفكرون في استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم أو انهيار السوق، مشيراً إلى أن السوق تأثرت بشكل كبير إذا ما نظرنا إلى حجم تداولات اليوم وأمس.



وأشار إلى أن هذه الأزمة عطلت الكثير من الأدوات التي يستخدمها المستثمرون والموجودة داخل مقر البورصة، مؤكداً صعوبة إلغاء جلسة تداول اليوم خاصة وأن السوق حالياً تدار من مقر القرية الذكية ومن خلال شركات السمسرة والأوراق المالية.



فيما بدأت جلسة تعاملات اليوم على تراجعات طفيفة مدعومة بعمليات بيع قام بها المستثمرون المصريون، وتوقع عادل أن تواصل البورصة اتجاهها الهبوطي خلال جلسات الأسبوع الجاري انتظاراً لما تسفر عنه الأحداث المرتقبة في ذكرى الثورة المصرية.



في سياق متصل، قال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إن اعتصام العشرات من جمهور الألتراس أمام مقر البورصة المصرية، لن يؤدى إلى تعطل جلسة تداولات اليوم، مشيراً إلى أن إدارة البورصة اتخذت العديد من التدابير فى الفترة الماضية تحسبا لمثل هذه المواقف وأية مواقف أخرى، قد تؤدي إلى تعطل المقر الرئيسي بأكمله عن العمل، لافتا إلى أن هناك عددا من الآليات الحديثة التي يمكن من خلالها تشغيل البورصة من أماكن مختلفة غير المقر الرئيسي بوسط القاهرة، أو حتى تشغيلها عن بعد، كما يمكن للسماسرة تنفيذ العمليات من أي مكان في الجمهورية.



ولفت عمران في تصريحات اليوم، إلى أن تجمهر بعض أعضاء الألتراس أمام مقر البورصة سيقتصر تأثيره فقط على بعض الأعمال الإدارية حال تعسر دخول بعض الموظفين إلى مقر عملهم وهو ما سيتم تداركه لاحقا.



وأبدى رئيس البورصة دهشته من اتجاه الألتراس للتجمهر أمام مقر البورصة المصرية، بهدف تعطيل جهاز حيوي في الدولة، مؤكدا ثقته في أن جمهور الألتراس لن يقدم على القيام بأي أعمال عنف أو شغب لما عرف عن سلوكهم الحضاري عند تنظيمهم للتظاهرات أو الاعتصامات.



وقال إنه أجرى عدة اتصالات بالأجهزة المعنية بالدولة لإبلاغهم بالموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مقر البورصة ومرور جلسة تعاملات اليوم بسلام.