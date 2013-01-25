صفقات خاصة بـ11 مليار ريال بالسوق السعودية في 3 أسابيع

فاق حجم الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودي منذ بداية عام 2013 وحتى الأربعاء الماضي 23 يناير/كانون الثاني، ما قيمته 1.13 مليار ريال، في الوقت الذي شهد حجم الصفقات الخاصة في السوق خلال عام 2012 بأكمله 11.57 مليار ريال بمتوسط 964 مليون ريال شهرياً.وتتم الصفقات الخاصة بالاتفاق بين طرفين، ليحصل المشتري على كمية كبيرة من الأسهم، وتتم بطريقة مختلفة عن أسلوب التعامل في السوق، ما يجعلها صفقات خارج التداولات وبأسعار متفق عليها.وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد تم تنفيذ 56 صفقة خاصة منذ بداية العام خلال تسعة أيام فقط، كان الأربعاء الماضي الموافق 23 يناير أكثرها من حيث عدد الصفقات وقيمتها، بعدد 36 صفقة و327.3 مليون ريال تمثل 29% من إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في السوق منذ مطلع العام.

واستحوذت خمس شركات على 65% من إجمالي قيمة الصفقات الخاصة منذ بداية العام، تصدرتها شركة مكة للإنشاء بصفقات بلغت قيمتها 250.8 مليون ريال تمثل 22% من إجمالي الصفقات الخاصة منذ بداية العام، تلتها شركة دار الأركان بقيمة 201.3 مليون ريال تمثل 18% من إجمالي الصفقات، ثم شركة اتحاد اتصالات

"موبايلي" بقيمة 112.4 مليون ريال تشكل 10% من الصفقات منذ مطلع العام، رابعاً جاءت شركة الصحراء للبتروكيماويات بقيمة 90.8 مليون ريال تعادل 8% من إجمالي الصفقات، وأخيراً بين الخمس الكبار حلت شركة ينساب خامساً بقيمة 80.8 مليون ريال تمثل 7% من إجمالي الصفقات الخاصة المنفذة منذ مطلع العام الجاري.



واستحوذت شركتا موبايلي وينساب على العدد الأكبر من الصفقات بأربع صفقات لكل منهما، ثم مصرف الراجحي بعدد ثلاث صفقات، ثم شركات: الاتصالات السعودية، التصنيع الوطنية، الصحراء للبتروكيماويات، الطيار للسفر، سافكو، سامبا، كيان السعودية، مصرف الإنماء، ومكة للإنشاء، بصفقتين لكل منها، فيما بقية الشركات بصفقة خاصة واحدة.



وتم تنفيذ جميع الصفقات الخاصة خلال تسعة أيام فقط، تصدرها من حيث الأكثر بالقيمة يوم الأربعاء الماضي، الذي بلغت قيمة الصفقات خلاله 327.3 مليون ريال، تمثل 29% من الصفقات الخاصة منذ بداية العام، تلاه يوم 20 يناير بقيمة 245.7 مليون ريال تعادل 22% من الصفقات، وثالثاً حل يوم 8 يناير بقيمة 201.3 مليون ريال تمثل 18% من إجمالي الصفقات، بصفقة واحدة على شركة دار الأركان، ورابعاً جاء يوم 14 يناير بقيمة صفقات 141.1 مليون ريال تشكل 12% من إجمالي الصفقات.



أما ترتيب الأيام التسعة، بحسب أكثرها من حيث عدد الصفقات، فقد حل على رأسها يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 يناير، الذي شهد نشاطاً لافتاً بالصفقات الخاصة، التي بلغت 36 صفقة خاصة تمثل 64% من عدد الصفقات التي تم تنفيذها منذ بداية العام، البالغ عددها 56 صفقة.



وتم تنفيذ هذه الصفقات على 34 شركة، حيث تم تنفيذ صفقتين خاصتين على كل من الاتصالات السعودية والتصنيع الوطنية وصفقة واحدة على 32 شركة أخرى، تلاه يوم 14 يناير بعدد صفقات بلغت سبع صفقات تم تنفيذها على سبع شركات، ثم يوم 7 يناير بعدد خمس صفقات خاصة على خمس شركات، تلاه يوم 5 يناير بعدد ثلاث صفقات نُفذت على أسهم ثلاث شركات، فيما الأيام الخمسة المتبقية تم تنفيذ صفقة خاصة واحدة في كل منها.



يذكر أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية "تداول" والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.